¿Por qué la Sociedad Rural dice que al campo le conviene un dólar alto?

COMPARTIDOS: 0

Mario Leiva, titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco y representante en Cuyo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), habló en forma exclusiva con El Ciudadano sobre la escalada del dólar y su repercusión en el agro local. “La relación del dólar con nuestra producción es un tema importante, teniendo en cuenta que el 80 % del campo mendocino es ‘Brasil dependiente’. Eso significa que con lo que hoy cotiza la moneda norteamericana el exportador tiene que mejorar el traslado de ese precio o esa ventaja al productor primario”.

De esta forma, a diferencia de otros sectores, los pequeños y medianos productores de nuestra provincia se mostraron optimistas ante la fuerte suba de la cotización de la moneda norteamericana. El hecho puntual que levantó los ánimos en el sector radica en las buenas condiciones y oportunidades de competitividad en un mercado externo exigente. Según el entrevistado, “esto no sucedía desde hace décadas”.

De todas maneras hay cautela sobre cómo se aplicarían las retenciones. Aun así, consideran desde la producción que habría cierto plafón de “sacrificio” en pos de traccionar el crecimiento sustentado de un segmento clave de las economías regionales.

Para Leiva, es importante aclarar la distribución que se daría. “El productor primario no es el que exporta, el negocio lo hace el exportador. Por eso, en la medida en que ese exportador tenga mayor reintegro de capital por el valor actuar de esa divisa, tiene que pasar esa suerte de ‘ganancia’ hacia donde obtuvo la mercadería, es decir la producción”, explicó.

En cuanto a que la posibilidad de lograr eso sea simple, el productor respondió: “Ahí tenemos un problema, porque nuestros costos son también en dólares. Hoy las agroquímicas están cotizando un dólar de $40. Consideramos entonces que hasta que no se acomode la relación entre costo, dólar e inflación, no se puede hablar ampliamente de una ventaja definitiva. Sí le puedo asegurar que así como hoy el tema del dólar tiene en problemas a un sector importante del país, a nosotros no nos perjudica”.

“La inflación echaría por tierra la importante ventaja que se lograría con este dólar. Si inflación no devora esta ventaja y se estabiliza, y además si esa ventaja no va a precios, hay que dar por seguro que en poco tiempo la economía regional mejorará notablemente. Usted tiene que tener en cuenta que todo lo que Mendoza produce lo exporta. Y en ese sentido, otro punto que no hay que perder de vista es que nuestro principal socio, como es Brasil, no produzca ninguna devaluación del real”, consideró Leiva acerca de lo que pueda pasar con el proceso inflacionario.

Costos altos, la otra “gran preocupación”

Para el titular de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, a los productores mendocinos les preocupa la presión impositiva, la cuestión energética y los altos costos laborales. Sobre esto último, dijo que “es una materia pendiente. Nadie se sienta para que la enfrentemos con sinceramiento de partes, donde no se resientan ni las inversiones ni las fuentes de trabajo”.

“Otra cuestión es el tema de la renovación tecnológica a la que muchos sectores todavía no pueden acceder, mucho más ahora con altas tasas bancarias. En una palabra, hoy el productor primario mendocino tiene problemas con su financiamiento, las cosas estructurales que no han cambiado y un paquete de leyes laborales que se puedan amoldar a nuestra economía regional”, consideró.

Leiva expresó finalmente que “es sumamente importante acomodar las variables de costos con la incorporación de tecnología. Esto no se resuelve echando gente, sino capacitando a esa gente en los avances tecnológicos que hoy el campo mendocino necesita. Para eso hace falta financiamiento y hoy en la provincia eso está acotado”.