Un sector con la soga al cuello

Uno de los grandes motores de la economía mendocina es la frutihorticultura. Con diferentes segmentos, algunos con fuerte enfoque hacia el mercado externo, como el del ajo, pero en su gran mayoría concentrados en el consumo doméstico, son críticos de las últimas decisiones de política económica. Esto lo dejó en claro Omar Carrasco, presidente de la Unión Frutihortícola Argentina, en diálogo con el programa Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7: “Veníamos con baja en las ventas, remarcado por la falta de efectivo, pero ahora se agravó. Las ventas cayeron más. El combustible ha subido y vemos precios de hoy comparados con 90 días atrás, y varios ítems que están por debajo, porque se manejan por oferta y demanda".

El dirigente destaca que la devaluación aun no se trasladó a precios. “En este momento no se refleja el aumento del dólar. Pero en estos días tendremos impacto en algunos productos que vienen de otras provincias,por la suba del combustible. Esperamos que no baje más, porque están muy bajas las ventas, de hecho muchos dejan de trabajar porque los gastos fijos te van consumiendo. Realmente no hay activación y vemos que toman medidas sobre el mismo sector”.

Además comparó los precios de la carne con los de las verduras: “Tenés que vender cuatro bolsas de zanahoria común para comprar un kilo de carne, son de 10 kilos cada una. Lo que sale una bolsa y media de papas es lo que sale comparar un kilo de asado. Los costos están muy por debajo de lo que sale producir, este es un tema con el que venimos desde hace tiempo. Hay que trabajar al revés, tenemos que trabajar en las causas para cambiar los efectos".

Finalmente, Carrasco reflexionó sobre las promesas políticas: "escuché a (Dante) Sica decir que bajaría los costos de producción yo quiero saber ¿cómo, con qué varita mágica? Es fácil decir un discurso para quedar bien, la gente del sector está indignada y molesta. No estamos hablando mal del Gobierno, sino de la realidad. Estamos mal todos, todos pongamos. Pedimos un poco de atención", concluyendo que “El sector le da trabajo a muchísima gente, muchas familias viven de esto. Pero no se ha tomado en serio, se lo tiene muy abandonado”.