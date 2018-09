Adolfo Bermejo: "Mi partido tiene una gran responsabilidad hoy"

COMPARTIDOS: 0

Adolfo Bermejo, senador provincial del PJ, dialogó con el programa Buen Día Ciudadano, de Estudio 91.7, donde planteó su visión sobre la situación económica: “Tenemos mucha preocupación. El Presidente dijo que sabe cómo salir de esta tormenta, al mismo tiempo el ministro Dujovne dice que le fue muy bien con el FMI pero lo cierto es que nadie sabe cómo es el acuerdo, el mismo FMI dijo que se tomará unos días para analizar las condiciones".

En la charla, el dirigente opositor también mostró desconfianza, que se tradujo cuando afirmó que “la gran preocupación nuestra es que se avance por lo bajo, es decir el Presidente haya decidido avanzar con las retenciones a los granos. Cuando empiece a tocar los sectores más vulnerables se va a complicar la situación, lo digo porque he tenido la posibilidad de ser intendente de Maipú", aseverando que "la gente en momento de crisis trata de pagar la luz, el gas y el agua y lo último que paga es la municipalidad. La gran preocupación en lo personal y de mi espacio pasa por ahí, que se agrave este escenario en los municipios".

El senador no rehusó hablar sobre las responsabilidades de su partido, señalando: “Esperamos entre todos encontrar el camino, mi partido tiene una gran responsabilidad hoy. No es sencillo y hay que colaborar", pero a la vez dejó un fuerte palo para la actual gestión: "Para eso necesitamos que nos traten bien, que no nos insulten. Es momento de reflexión y llamado de atención, quienes tienen mayor responsabilidad tienen que llamar a todos. Tenemos que trabajar en proyectos de leyes que amortigüen el impacto en la gente”.

La queja estuvo motivada por lo que ocurrió a principios de la semana en la Legislatura. “Concretamente el lunes en dos sesiones especiales fracasadas, queríamos tratar algunos proyectos que estaban en comisiones. Había muchos pedidos de la CGT por cierre de empresas y nos pedían atención especial para no echar gente ni cerrar negocios. Dimos la tercera sesión el lunes, lo más lamentable es que el gobernador trató a toda la Legislatura de que tratar esto fue una estupidez. Me parece que no son los términos más apropiados. Pero el Gobierno provincial llamó a sesión especial para aumentar la Corte. Cuando entramos en esta vía de agravios, esperamos que no lleguemos a situaciones como la del 2001, pero para eso necesitamos de acuerdos, buen trato”, concluyó Bermejo.

Sobre la causa de los cuadernos de la corrupción dijo: “Todas esas cosas atentan contra la política, nos vamos a encontrar con gente corrupta pero también muy honesta a trabaja todos los días. Por supuesto que me preocupa, son temas que debemos dejar en manos de la Justicia. Poco conozco, se habla de cuadernos, de fotocopias, también es cierto que estamos con shows mediáticos en cuanto a estos acontecimientos. Hay que dejar a la Justicia que actúe, si hay culpables hay culpables y deben pagar por sus errores. Pero no todos tenemos que pagar por unos pocos".

Finalmente, aseguró que ve a Macri terminando su mandato: “Lo veo terminando su mandato; tenemos responsabilidades para que así ocurra, estaremos colaborando con la gobernabilidad. Eso es responsabilidad de todos, también de ellos convocan y dejarse ayudar. Lo veo terminar con su mandato, en lo poquito que a mí me toque contribuiré para que así suceda”.

