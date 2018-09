"Cristina y De Vido no podrían ser arrepentidos"

La saga de los Cuadernos K sigue sumando detenidos, arrepentidos y más pruebas a la que ya es la megacausa de corrupción más grande de la historia argentina. Pero no cualquiera puede ser arrepentido, y de ello habló el diputado nacional Luis Petri durante el programa Buen Día Ciudadano de Estudio 91.7, quien estableció los límites de la figura. “No, por la ley no podría ser arrepentida. No podrían ni Julio De Vido ni Cristina Kirchner”, señaló el legislador mendocino de Cambiemos.

En este sentido, analizó: “No hay que hacer análisis políticos respecto de la situación procesal de Cristina, hay que dejar que actúe la Justicia. En la causa de los cuadernos está fuertemente comprometida como la verdadera líder. Considero particularmente que el destino de Cristina Fernández está fuertemente comprometido. No podemos medir la situación procesal de Cristina Fernández en términos de beneficio o perjuicio de la situación política y económica del país. Si es culpable tiene que ir presa. Hay que dejar que con total independencia la Justicia investigue”.

“El arrepentido tiene mucho valor en su testimonial, primero que nada porque es un imputado. Para incriminar a otro se tiene que incriminar él mismo. Va a tener un beneficio por arrepentirse, pero va a tener pena. Primero que nada el arrepentido no miente, porque si no tiene penas mayores. Segundo, sirve mucho porque es una persona que participó de adentro. Lo que importa es lo que se puede probar a partir del arrepentido”, puntualizó.

En otro tramo de la entrevista agregó que “Creo que nos vamos sorprendiendo en esta causa porque es la primera donde hay gran cantidad de personas arrepentidas. Teníamos la causa en el caso de Vandenbroele y la ruta del dinero K. El destino final de la causa es impredecible, porque cuando inicia estaba vinculada a la obra pública de la energía. Posteriormente cuando declara el jefe dela Cámara de la Construcción abrió el escenario a las obras públicas vinculadas a la vialidad, la vivienda. Posteriormente se produce un hecho nuevo que tiene consecuencias que todavía no terminan de ser ponderadas, que es Jorge López que se arrepiente".

Te puede interesar

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-31-16-12-32-pescarmona-se-convirtio-en-nuevo-arrepentido-y-valenti-quedo-libre

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-8-31-15-56-33-la-camara-ordeno-a-casanello-indagar-a-cristina-por-la-ruta-del-dinero-k