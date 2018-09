Presentaron un video para recordar a Johana Chacón

COMPARTIDOS: 0

Se cumple otro aniversario de la desaparición de la joven Johana Chacón en el departamento de Lavalle, provincia de Mendoza. Un grupo de personas, cercanas a Johana y a la lucha por saber la verdad sobre su paradero, realizaron un emotivo video para reclamar justicia.

El Caso Johana Chacón, se convirtió en emblemático en Mendoza por la lucha contra la violencia de género y los femicidios.

En el material audiovisual, se la puede ver a Silvia Minoli, la exdirectora de la escuela donde asistía la muchacha. Además de otras personas que se sumaron al reclamo.

Extracto de la carta leída a Johana Chacón:

Como no estar tristes aunque la condena no sea la más larga, como no estar embroncados aunque hallamos logrado visibilizar tu ausencia

Como no emocionarnos ante la marea de mujeres que hoy reclaman, por vos y por los derechos de todas

Como no algrarnos de que cientos de hombres caminaran junto a nosotras, reclamando por vos.

Cuanto movimiento generó tu ausencia. Cuanta revolucion de ideas y replanteos en organismos que apenas sirven para tapar agujeros negros. Tan profundos como tu mirada. Tus ojos que nos interpelan y njos dicen cuál es el sendero a seguir.

Video: 6 años sin Johana

Participantes

Amigos y compañeros de Johana: Evangelina Ramírez (18 años), Daiana Mendez (20 años), Mauricio Terrero (18 años), Matías Guardia (22 años), Luis Ferreyra (20 años) y Aldana Videla Guzmán (18 años, bailarina en el video).

Silvia Minoli, principal bandera en esta lucha.

Ángeles Acosta, periodista y militante de la causa.

Rubén Antinori Piticchio, director del video y profesor de teatro.

Rodolfo de la Vega (cámara y edición).

Coro Cantapueblo.

Eliana Borbalas y Oskar Pizarro (Teatro El Taller).