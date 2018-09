URGENTE | Julieta Silva podría volver a la cárcel

COMPARTIDOS: 0

En el mediodía de este martes, el fiscal Fernando Guzzo aseguró que apelarán la sentencia dictada ayer por el Tribunal Penal Colegiado Nº1 de San Rafael que sentenció a Julieta Silva por el crimen de Genaro Fortunato.

Claramente, para la fiscalía los tres años y nueve meses no son suficientes y por eso el Fiscal de Homicidios decidió ofrecer una conferencia de prensa para aclarar la situación.

"Creemos que hay suficientes pruebas de que se trató de un hecho doloso. En los alegatos que hicimos quedó evidenciado que el hecho fue así y su conducta posterior al delito lo confirma", comentó el letrado ante los medios.

Lo cierto es que antes de que se conozcan los fundamentos de la sentencia (se conocerá el próximo lunes), la fiscalía presentará un recurso de casación ante la Suprema Corte de Mendoza.

"No puede no haberlo visto"

Diferenciándose de la posición de los jueces de San Rafael, Guzzo sostuvo que durante las audiencias del juicio quedó probado que Genaro y Julieta eran pareja, que hubo una discusión previa al fatal accidente -aunque no sepa qué discutieron- y que no es posible que Julieta no haya visto al rugbier tendido en el suelo.

"Evidentemente no puede no haberlo visto a Genaro, la intención está en la mecánica del hecho. Hay demostraciones empíricas que determinan que hubo un motivo que llevo a cometer el hecho", expresó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Durante los alegatos, Guzzo acusó formalmente a Silva por homicidio agravado por el vínculo e introdujo un atenuante: el de la emoción violenta. En consecuencia solicitó que sea condenada a 14 años de prisión.

Habló de Cazabán

En la conferencia de prensa en el Poder Judicial, Fernando Guzzo también se refirió al abogado defensor, Alejandro Cazabán, del que indicó que "utilizó estrategias legales" (en relación a los anteojos que aparecieron en el auto de Julieta) y que generó "un ataque sin sentido alguno para generar algún título periodístico".

Por otro lado, el fiscal reconoció que no hubo ningún "condimento político" en el rol de la defensa teniendo en cuenta el pasado político de Cazabán.



