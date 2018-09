Científicos realizan un abrazo simbólico al CONICET

COMPARTIDOS: 0

Los cambios del Gabinete comienzan a mostrar sus secuelas, y una de ellas tiene que ver con los investigadores del CONICET, que se oponen al cambio. Esteban Zunino, quien se desempeña en el área en nuestra provincia, dialogó con Estudio 91.7 y destacó que “Hace tres años que venimos advirtiendo sobre el desfinanciamiento y el desinterés del Gobierno Nacional al lugar de la ciencia y la tecnología. Ayer lo confirmaron, lo último que faltaba era terminar con el Ministerio, lo convirtieron en Secretaría. Lo que pasa es que esto lleva a expulsión de científicos al sistema, la falta de fondos para investigar, la no transferencia a los institutos de esos fondos para pagar servicios", agregando que "Estamos todos muy tristes, porque más allá de las fuentes laborales implica la estocada final al desarrollo científico tecnológico de nuestro país. Esto cuesta mucho construir, estaba en marcha. Nos preocupa que reconstruir el daño que se está haciendo no será de un día para el otro".

Para ponerle cifras a la crisis, Zunino agregó que “Concretamente pasamos de un promedio de ingreso cercano a las mil personas, que tenían previsto crecer en un 10% anual, y hoy estamos en unos 400 ingresos a la carrera de investigador por año. O sea que 550 científicos por año se quedan fuera del sistema. Son recursos altamente capacitados. Les están avisando por teléfono a los científicos que no les van a financiar los proyectos internacionales, para no dejar constancias escritas. Toda la comunidad científica no está pudiendo investigar”.

El científico se lamentó: “Es una profesión desahuciada, a nivel mundial tenemos ingresos que son bajísimos para el nivel que tenemos y aún así desarrollamos tareas con compromiso. No hay previsibilidad hacia el futuro, entonces un becario que pretende desarrollar la actividad más que pensando en su tesis está pensando en qué hará dentro de tres años cuando defienda su tesis. Probablemente tendrá que ir a trabajar de otra cosa”.



