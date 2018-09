Federer le dijo adiós al US Open

Roger Federer, cayó sorpresivamente ante el australiano John Millman, 55 en el ranking mundial, por 3-6, 7-5, 7-6 y 7-6 y de esta manera, se despidió del US Open.

El suizo comenzó de la mejor manera el encuentro, llevándose el primer set sin demasiados inconvenientes. Pero todo cambió a partir de la segunda manga, con un Millman inspirado y con confianza en sus golpes, y un Federer llamativamente errático.

El número 2 del mundo, cometió 10 doble faltas (un 49% de efectividad con el primer servicio) y totalizó 76 errores no forzados, algo totalmente inusual en Roger.

Federer atribuyó su bajo rendimiento al sofocante calor reinante en Nueva York. Al respecto dijo: ""Es una de las primeras veces que me sucede. Hacía mucho calor esta noche. Sentí que no podía respirar. No había circulación del aire en absoluto, sudás más y más, por lo que a medida que el partido avanza, perdés energía. Cuando te sentís así, todo está acabado, no tenés capacidad de reacción".

Por su parte, un eufórico Millman resaltó luego del resonante triunfo: "Obviamente voy a recordar este partido durante mucho mucho tiempo. Es extremadamente especial. Siento un gran respeto por Roger y por todo lo que ha hecho en favor del tenis. Es uno de mis héroes, uno de los jugadores con los que hablo en el vestuario. Hoy me sentí un poco culpable".

El australiano se medirá en cuartos de final ante Novak Djokovic quien derrotó al portugués Joao Souza 6-3, 6-4 y 6-2.

