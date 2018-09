Lo que no queremos ver

Sacudidos como estamos por la debacle económica, por la fragilidad de los resultados del gradualismo -que se evaporaron en minutos ante una de las repetidas trampas del mercado-, los argentinos seguimos discutiendo la decoración de la casa mientras la estructura y los cimientos se resquebrajan, y demuestran que el edificio entero ya no puede funcionar.

El tema de todo este tiempo han sido los precios, sacudidos por aumentos cotidianos, pero que bien mirados muestran la totalidad de la tragedia. “Qué barbaridad, un litro de combustible $40”, dice consternado un ciudadano. ¿Y si dijéramos que eso es mentira?, entonces estaríamos diciendo la verdad.

Un litro de combustible vale en nuestro país $20, los otros $20 van al fisco a modo de impuestos (salvo que se trate del empresario kirchnerista Cristóbal López, que en ese caso van a comprar medios y empresas para defender el relato, y engrosar fortunas personales por supuesto). Del mismo modo, el vehículo que lo carga no vale el precio que lo pagó, sino la mitad: la otra mitad son impuestos.

Si vamos a rubros como alimentos, por ejemplo, la carga tributaria alcanza el 43,4% según datos del IARAF. Entonces si usted, amigo lector, va a supermercado y compra solo comestibles, llenando el changuito por $5.000, habrá pagado $2.830 por ellos, y $2.170 de impuestos. Pero si se tentó y llevó gaseosas, ahí cambia la ecuación, porque el 49,5% de su precio son impuestos.

Pero no hablamos solo de consumo. Si nos parece agobiante la carga tributaria que soportamos como consumidores, es mucho mayor la que soportan aquellos que se dedican a la producción. Miremos a vuelo de pájaro como son las cargas sobre la producción agrícola, que es la base de nuestra economía y parece que lo seguirá siendo: el Estado se lleva el 60,9 de la renta agrícola. De cada cien pesos que gana un productor rural 60,90 se los lleva el fisco en promedio. Pero si se trata de soja, la cifra sube a 67,70 según el último informe de la FADA.

Por qué es tan alta la presión fiscal, es la pregunta que surge de cajón. La respuesta no es una sola, y admite matices, pero en primer lugar podría decirse que es para mantener un Estado elefantiásico e ineficiente, y es parte de la verdad.

Para ser rigurosos, también debemos decir que el Estado argentino brinda un montón de servicios. Seguimos viviendo en un país que, más allá de los discursos, se hace cargo de la salud y educación, y eso es mucho dinero. Cualquiera que lo dude que visite países vecinos. El hecho de que todos podamos ir a una escuela, a una universidad, a un hospital, y recibamos sus servicios no es moco e’pavo, es una conquista y un derecho histórico, y son las cosas que en parte nos hicieron un país moderno cuando otros no lo eran, un país avanzado tal vez antes de tiempo. Que no entendamos el valor de ello es harina de otro costal.

Pero la gran razón de esa voracidad es el déficit fiscal. Mantener todos esos servicios es muy caro, pero mantener un status de distribución del esfuerzo como el que tiene la Argentina es mucho más caro aún. Tenemos una Población Económicamente Activa (PEA) de 14.800.000 personas, frente a una población total de 44 millones. Simplificando, somos 14 millones manteniendo a 44 millones.

Se calcula que alrededor de 18 millones son asistidos directamente por el Estado vía asignaciones, subsidios y demás mecanismos. Ello revela otra grieta, la más brutal, la más injusta: hay un porcentaje de ciudadanos que gozan de todas las obligaciones, y otro que goza de todos los derechos. Es la inequidad más fuerte y manifiesta de las que puso en escena, y para quedarse, el populismo que supimos conseguir.

Los “sujetos de derecho” de este país, irónicamente, piden cada día más y más. Piquetes, huelgas, movilizaciones, los célebres “movimientos sociales”, aumentan su presión y su demanda (con la sonrisa ladina de Francisco detrás, el gran aliado). Por otro lado, los “sujetos obligados”, soportan un yugo cada vez mayor.

La salida gradual que planteó Cambiemos fracasó (curiosamente también, boicoteada por quienes en última instancia se beneficiaban de ese gradualismo, frente a la alternativa del ajuste brutal, como el que hizo el peronismo, tanto con Menem como con Kirchner, Duhalde, Lavagna).

Ahora, la trampa es enorme. Bajar el déficit sin dañar a los ya dañados. Parece una alquimia imposible. Pero eso sí, lo que no queremos ver sigue oculto. En ese sentido la trampa fue perfecta: un estado de cosas donde los oprimidos están enamorados del opresor.

El gobierno sabe cuál es la solución, pero también sabe que aplicarla significaría su fin. Así, avanza a tientas, por ahora dependiendo del endeudamiento para financiar el déficit, esperando que en algún momento se revierta la tendencia. Hay algunas noticias alentadoras, por ejemplo, en el terreno de la energía: volvió a abrirse el grifo que envía gas a Chile, producto del aumento de producción y esa ilusión de “Eldorado” que se llama Vaca Muerta, o de la promesa de cosechas récord para la próxima campaña.

Parece una mano demasiado pobre para llevarse todo el pozo. Pero como en el truco solo nos queda la mentira, sabiendo que la verdad no la queremos ver.