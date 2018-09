Confesiones de Frigerio en la mesa de Mirtha Legrand

COMPARTIDOS: 0

"Tenemos que recuperar la confianza que perdimos de la clase media". Con esta definición, el ministro de Interior Rogelio Frigerio reconoció este sábado en el programa de Mirtha Legrand la situación que enfrenta el gobierno de Cambiemos ante un sector importante de la población que le dio su voto.

El funcionario se refirió además al crecimiento de la pobreza, indicando que eso ocurrió porque, "entre otras cosas, no pudimos derrotar a la inflación". "La pobreza está muy vinculada con eso. Creo que fuimos muy optimistas en un arranque del Gobierno respecto de la posibilidad de derrotar rápidamente la inflación", sostuvo.

"Nosotros tenemos que recuperar la confianza que perdimos en la clase media", consideró el ministro, al tiempo que argumentó que "tenemos un contexto adverso" y que el macrismo tiene que demostrar que es un "buen piloto de tormentas.

En tanto que, afirmó: "La Argentina fue al Fondo Monetario Internacional (FMI) porque el mercado no le presta más plata".

Aprovechando la presencia de Frigerio, la conductora le transmitió sus preocupaciones como ciudadana, más allá de su condición de figura pública. "Hay gente muy desesperada", le dijo Mirtha. "Y lo sabemos", respondió el ministro.

"Yo estoy con angustia. Es una confesión , ¡eh!", lanzó la diva, sorprendiendo al funcionario y al resto de la mesa. "Mirtha, yo también muchas veces tengo angustia", se sinceró Frigerio.

"No por mí, ni por mi familia", aclaró enseguida la diva. "Han pasado situaciones que todos hemos estado angustiados", aportó su hija, Marcela Tinayre, también presente en la mesa.

"Yo me despierto a la mañana y digo 'qué angustia, tenemos que salir'. Apoyé mucho a este Gobierno, aunque no me hago cargo de que haya ganado porque yo le hice promoción. Yo dije lo que pensaba, no busco votos, no me interesa y no soy política. Estaba a favor de este Gobierno, absolutamente, pero veo errores que cometen y digo 'ay, Dios mío'", profundizó La Chiqui.

Ahí fue cuando intervino el director cinematográfico Juan José Campanella, otro de los invitados. "Mirtha, creo que el Gobierno fue culpable de habernos dicho lo del segundo semestre y qué sé yo. ¿Sabés lo que es sanear la Argentina, que es una bolsa de pus, que donde apretás estalla, porque todo está colapsado moralmente?"

"Yo estoy con la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y las mafias, permanentemente, porque eso es lo que me angustia: la posibilidad de que vuelvan esas mafias al poder. Eso creo que es lo que nos angustia a todos y lo que está detrás de tu pregunta", expresó.

"Yo noté una cosa en este programa, viene gente que no se anima mucho a hablar, que tiene miedo a que vuelva el Gobierno anterior y tome represalias", afirmó Mirtha, quien luego, cuando la charla derivó en el fanatismo de ciertos sectores del kirchnerismo, aportó otra frase contundente.

"La gente quiere que estos sinvergüenzas que se llevaron la plata la devuelvan", concluyó.