Con divisiones internas, los estudiantes cortaron el ingreso a la UNCuyo

Desde las 8 comenzó el corte en la entrada del campus universitario de la UNCuyo, el mismo se extenderá hasta las 20. No se permite el ingreso de vehículos, pero si el acceso a pie ya que no se han suspendido las asambleas,

Candela Herrero, del Movimiento Socialista de los Trabajadores, explicó a Estudio 91.7 que el corte se decidió en un asamblea de casi mil estudiantes. "Queremos visibilizar la lucha que estamos llevando adelante en todo el país, en defensa de la educación pública ya que estamos viviendo un recorte de presupuesto a la educación; recorte en becas".

"Se viene un recorte de 13 mil millones de pesos en su ejecución, ya 3 mil millones de pesos en recorte a principio de año. Y además, se suma el conflicto salarial de los docentes, a quienes no les han llegado a dar ninguna solución", explicó.

El representante del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, Renzo Valverde, aseguró que hay muchos estudiantes que no están de acuerdo con la toma. "No es lo correcto que por un grupo de estudiantes no se pueda acceder a tomar clases, un montón de jóvenes que yo represento no están de acuerdo".

El dirigente estudiantil manifestó que reciben violencia por parte de los estudiantes que realizan medidas de fuerza: “Muchas veces se desvirtúan los temas, la semana pasada después de la asamblea interfacultad sacaron los símbolos religiosos, lo cual generó mucho repudio de los estudiantes. Igual que las tomas en la facultad, hay estudiantes que no están a favor, que quieren ir a estudiar".

“Generalmente se trata de no generar violencia física, pero sí verbal respecto de los que piensan diferente. En la primera asamblea interfacultad nos echaron de la asamblea a los que estudiamos Ciencias Económicas y a los que participamos de ciertas agrupaciones políticas”.

Finalmente, indicó que si bien están a favor de los reclamos docentes, no de la forma en que sus pares están tomando medidas: “Estamos a favor de que se mejore el salario de nuestros docentes y no estamos en contra de lo que está pasando con la educación”.