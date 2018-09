VIDEO | La mamá de Genaro intervino en el juicio: "¿Por qué Julieta?, él te quería. Destruiste dos familias"

COMPARTIDOS: 0

El proceso judicial por la muerte de Genaro Fortunato hoy llega a su fin.

Se calcula que cerca de las 14:30 se leerá la sentencia contra Julieta Silva pero antes se dio lugar a las últimas declaraciones ante el tribunal.

Esta mañana, antes de que la acusada tenga la posibilidad de decir sus últimas en la previa a la lectura de la sentencia, Graciela Linares, la mamá del chico fallecido, pidió la palabra y se dirigió a Julieta Silva.

"¿Por qué Julieta? Genaro te quería. Tenía proyectos con vos" dijo la mujer que el 9 de septiembre del año pasado perdió a su hijo. Acto seguido, Silva rompió en llanto y por tal motivo se pasó a un cuarto intermedio.

"Estoy hablando muy tranquila. Necesito entender muchas cosas”, dijo Linares a pesar de que el abogado defensor objetó la intervención. “Ya demasiado dolor tenemos y creo que tengo todo el derecho de poder preguntar por qué. Para poder entender qué paso”, agregó la mujer también con lágrimas en sus ojos.

.Luego, la madre de Genaro desoyó los pedidos de la defensa y siguió hablando, ¿Tanto mal te hizo Genaro?” Él tenía proyectos con vos. Vos sabes de lo que te estoy hablando, estaba contento, tenía ganas de vivir. He tenido que escuchar barbaridades y hasta una manipulación morbosa en pos de una defensa. Ella (Julieta) tiene todo su derecho, pero no a través de una manipulación morbosa de mi hijo, ahora lo único que falta es que Genaro se quiso suicidar porque estaba en una crisis, cuando sabemos que no es así” continuó la madre.

“Le pido a Dios, sin rencor ni venganza, que le de paz a tu alma porque destrozaste mi familia y la tuya también, ellos tampoco tienen la culpa”, finalizó

Finalmente, Silva no pudo hablar y el juicio se suspendió hasta las 14:30 cuando se lea la sentencia.

