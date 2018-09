Matías Vargas sobre su convocatoria: "De chico quería jugar en la Selección"

Más allá de la derrota ante Boca por 3 a 0 de Vélez, el delantero del conjunto de Liniers Matías Vargas recibió la noticia que todo futbolista espera, fue convocado para jugar los partidos correspondientes a la fecha FIFA donde la Selección argentina disputará dos amistosos en una gira por Estados Unidos.

Los encuentros serán el próximo viernes 7 (ante Guatemala) y el sábado 11 (ante Colombia) en los cuales se verá un plantel totalmente renovado. De esta manera el delantero de Vélez emprendió viaje hacia Estados Unidos para sumarse al resto de la delegación y comenzar los entrenamientos con el seleccionado argentino.

A la hora de hablar sobre lo que significa llegar a la Selección, el monito Vargas no se negó a mostrar la emoción de llegar a ponerse la camiseta albiceleste:

"Todavía no hablé con Scaloni, no tuve la oportunidad . Creo que no habló con todos los jugadores" declaró el jugador de Vélez.

