COMPARTIDOS: 0

El Expreso realizó un nuevo trabajo pensando en el partido del lunes a las 19 en el Malvinas Argentinas ante Defensa y Justicia por la séptima fecha de la Superliga. El entrenador Diego Dabove comenzó a delinear el equipo aunque no lo confirmó en conferencia de prensa.

En la práctica el entrenador dividió al plantel en dos grupos, primero unos trabajaron en el gimnasio y los otros en la cancha en ejercicios físicos de entrada en calor y preventivo de lesiones. Terminada esa primera etapa todos los jugadores se trasladaron a la cancha número uno del Predio de Alto Rendimiento Deportivo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-29-12-29-37-copa-libertadores-dario-benedetto-se-desgarro-y-se-pierde-la-vuelta-frente-al-cruzeiro

La segunda parte del entrenamiento fue una práctica de fútbol táctico con diferentes movimientos y variantes de allí se desprende un posible equipo para el lunes a Roberto Ramírez; Luciano Abecasis, Diego Viera, Tomás Cardona, Fabrizio Angileri; Ángel González, Jalil Elías, Fabián Henriquez e Iván Ramírez; Fernando Núñez y Santiago García.

Al fin del entrenamiento el entrenador conversó con los medios acreditados y no confirmó el once inicial: “Lo que vieron hoy es una posibilidad pero aún no lo tengo definido, está todo muy parejito y todos quieren estar”, declaró Diego Dabove.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-29-14-40-5-las-panteras-no-pudieron-ante-japon