COMPARTIDOS: 0

¿Te suena “Gloria Oh”?. Bueno, te contamos que su verdadero nombre es Gloria Ontiveros y se trata de una reconocida mujer de la noche y farándula tucumana que esta semana participó de un video que se volvió viral y en el que se la puede ver luciendo sus atributos traseros a bordo de una moto Harley Davidson al mando de un hombre.

Ambos estaban subiendo el cerro San Javier.

Gloria (que se ve que la pasó bomba) contó: "Me saqué todo cuando llegamos a una estación de servicio en la Perón. Habíamos salido del Sheraton y me iba pasando de moto en moto hasta que no aguanté más y quedé así, con el culo al aire".

La protagonista lanzó sus dichos a un medio norteño luego de ver el impacto que había tenido su video.

Resulta ser que hace algunas semanas de realizó en la provincia de Tucumán el 4° Encuentro de Harley Davidson y la “Bomba Tucumana”, no Gladys sino “Gloria Oh”, no se lo iba a perder por nada del mundo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-27-19-5-8-la-foto-mas-polemica-de-calu-rivero-en-instagram-aparece-junto-a-una-vagina

La protagonista explicó al respecto: "Me contrataron solamente por tres noches, pero caí tan bien que también iba a los almuerzos y ese sábado fui con un pantalón largo. Me subí a la Harley de Daniel Dupuy, el Mocho, el organizador, y salimos a andar. El tema es que me agarró calor. Cuando me saqué la ropa pensé que íbamos a ir al cerro. Yo no tengo problemas en andar desnuda por ningún lado" confesó Gloria, con más seguridad que Armani contra Boca en el pasado superclásico.

El video de Gloria Ontiveros en moto:

Todo se “complicó” para Gloria cuando decidieron cambiar el trayecto que iban a hacer en la moto: "Quedé con el culo al aire y llegamos a la rotonda, y volvimos, y pasamos por el Pablo Apóstol, y después pasamos por una obra en construcción y no sabés cómo se pusieron los albañiles. Por suerte no hubo choques ni accidentes cuando me vieron. Tampoco agarramos ningún semáforo en rojo", dijo Gloria entre risas y muy sorprendida por el alcance que tuvo su video.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-26-9-6-6-parrillero-llora-porque-un-piquete-no-lo-deja-trabajar

"Es que lo subí a mi Instagram en su momento y ahora explotó cuando alguien descargó el video y empezó a circular por todos lados", concluyó la motera atrevida.

Fuente: Que Pasa Salta