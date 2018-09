La Ola de Hokusai: un tsunami de sonidos

COMPARTIDOS: 0

Después de lanzar en 2014 su disco debut, Sumario de canciones rotas, La Ola de Hokusai se tomó su tiempo y, sin apuro, cocinó a fuego lento los sonidos de Júbilo, su segundo álbum que fue publicado recién en 2017 y después de varios años de intenso trabajo.

En esta última producción de estudio, el dúo compuesto por Ana Jezowoicz (voz, guitarras, coros y sintes) e Iván Mateo Ferrer (batería, accesorios, programaciones) sorprende con temas mucho más “trabajados” y experimentales que van desde los ritmos latinos al rock nacional.

En diálogo con El Ciudadano, Ana Jezowoicz contó que este disco, que fue producido por Leandro Lacerna: “”Estuvo muy pensado”. “Nos demoramos tres años en armarlo y pudimos, de forma muy madura, encontrar la estética que estábamos buscando. Eso creo que fue el resultado de la maduración de los tres años que estuvimos arriba del disco”, añadió.

A lo largo de los casi 32 minutos que dura Júbilo, Jezowoicz y Ferrer interpretan cinco canciones inéditas y dos covers: Volver a los 17 (de Violeta Parra) y Génesis (de Vox Dei). “Júbilo fue una pincelada de sonidos y nosotros no quisimos escatimar a la hora de hacer que la canción suene, creo que ahí está el resultado. En cuanto a esas dos versiones que incorporamos en el álbum, no sé si son nuestros límites, porque creo que nos gustan todos los géneros musicales y creo que en algún momento podemos llegar a hacer cosas más ‘sucias’ o más latinoamericanas. Creo que podemos hacer todo si tenemos ganas de incursionar”, reflexionó la música.

Además, la artista destacó la participación de Lacerna y de otros artistas en el LP. “Invitamos a dos músicos, que son los cuerdistas del álbum. Participaron en los temas La cobra y Oblivium. Nosotros hicimos el arreglo pero no lo tocamos. Después, Leandro (Lacerna) cantó en algunas partes de Volver a los 17 y tocó el bajo en Génesis, así que ha habido personas que han aportado su energía en el disco”, aclaró.

¿POR QUÉ LA OLA DE HOKUSAI?

Aunque el nombre de la agrupación hace clara referencia a la famosa estampa La ola de Kanagawa, del artista japonés Katsushika Hokusai, desde lo musical, el dúo no tiene ritmos del lejano oriente. Pero Ana Jezowoicz explicó que la banda se llama así porque "la historia del artista es muy linda y creo que refleja muy bien las crisis y las situaciones que los artistas deben pasar".

LA OLA DE HOKUSAI EN VIVO

Mañana, a partir de las 21, La Ola de Hokusai participará del Festival Divergente (entradas a $100 en boletería) en la Sala Tito Francia, del espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén).

En el festival, el dúo mendocino integrará un line up del que también formarán parte Los Pasajeros del Ascensor y Portobel. En cuanto a su recital, Ana Jezowoicz dijo: “Va a ser la primera vez que vamos a estar en un formato más amplio. Vamos a invitar a Nico Hernández, un cantautor rockero mendocino; y a Juampi Solís, un guitarrista tremendo. Ellos dos nos van a acompañar junto a Guillermo Rigattieri, el escultor que se va a sumar en el bajo de dos canciones. Así que para las personas que no nos han visto nunca, va a ser algo que no han visto; y para los que nos han visto, también va a ser algo nuevo: La Ola de Hokusai con más instrumentos”.