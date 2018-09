COMPARTIDOS: 0

No es la primera vez que las hijas de Jorge Rial, Rochi y Morena se pelean. Sin embargo, esta vez el cruce fue particularmente bravo y encima en las redes sociales, vía Instagram, es decir ante la mirada de todos los seguidores. Todo empezó cuando felicitaron a Rochi en las redes sociales porque va a ser tía.

More Rial, de 19 años de edad, tiene en su cuenta de Instagram 949 mil followers.

Resulta ser que Rochi Rial siempre tomó las palabras y siguió los caminos de su papá, More en cambio hizo sus jugadas de manera más personal, lo que llevó a que tenga grandes diferencias con Jorge y también su hermana.

Ahora que More está embarazada, ni la existencia del bebé logra calmar los ánimos en la familia Rial, tanto entre ambas hermanas, como de More con Rochi y viceversa.

Resulta ser que Rochi Rial fue quien comenzó con la pelea al arrojar: “Para todos esos que me están diciendo felicidades y que no sé qué cosa, córtenla por favor y gracias. Como ya sabrán, la persona involucrada y yo no tenemos una buena relación así que basta”.

Como se puede ver, las felicitaciones a Rochi por que va a ser tía, le importaron un comino.

Rochi Rial, de 19 años de edad, tiene en su cuenta de Instagram 205 mil followers.

A partir de sus historias, algunos seguidores le enviaron mensajes privados a lo que ella contestó: “Ya me ocupé por la piba en su momento y a ella le chupó un huevo. Si solo quieren creer la versión de ella está bien”. Rochi enojada además, agregó: “Me mata que ahora están todos dándome lecciones de vida de que “la vida en camino no tiene la culpa”. No es que va a nacer y le voy a declarar la guerra, cálmense. Lo único que digo es que dejen de felicitarme porque para mí no es nada lindo”.

Su hermana Morena al leer los comentarios reaccionó de la manera más iracunda en Instagram.

El palo de More Rial para Rochi, Jorge Rial, Romina Pereiro y las hijas de ella:

“Pobre piba, le encanta vivir de la mafia del padre. Gracias a Dios ya estamos lejos de ellos y no tenemos relación, porque una buena persona no hace lo que ellos hicieron conmigo solo porque los maté por las redes sociales. Y ni siquiera es mentira todo lo que dije. Suerte nenita, seguí de cuentos de hadas. Vos, él, la otra y las dos chiquitas esas”.