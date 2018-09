Las últimas canciones de Septiembre 2018

COMPARTIDOS: 0

Septiembre se pasó muy rápido, metió 28 días en un abrir y cerrar de ojos. Por suerte nos dejó la primavera, las alergias, el zonda y muy buenas canciones.

Muchos artistas aprovechan este mes para lanzar discos, estrenar singles. Eso hicieron Dua Lipa, Álvaro Soler, J Balvin, Karol G, entre otros, y estos genios de la música no quisieron quedarse atrás.

Selena Gomez, DJ Snake, Ozuna, Cardi B - Taki, Taki. No hay dudas de que es la nueva sensación bilingüe. Con un ritmo muy contagioso, el tema se te va a quedar pegado en la cabeza por una palabra divertida Taki, taki. Tampoco falta una melodía constante durante toda la canción como base. Además, Selena se atreve hasta con el español en la canción.

David Bisbal y Greeicy - Perdón. El español describe la canción como "una rumba latina con olor a Atlántico y Mediterráneo". David promete repetir la fórmula del éxito de "A partir de hoy" pero esta vez junto a la sensación latina, Greeicy.

Shawn Mendes y Zedd - Lost In Japan. Shawn Mendes vuelve a lanzar uno de los temas de su último disco: Lost In Japan. Eso sí, esta vez lo hace con una base completamente diferente gracias al DJ Zedd. Con un sonido que nos recuerda a la música disco de los años noventa.

"Cuando decidimos que Lost In Japan fuera un nuevo single, quise hacer un excitante remix del tema, al ser Zedd un buen amigo y un increíble artista, me pareció que lo más natural era ofrecérselo", ha asegurado Shawn sobre la nueva versión.

Taburete y DVICIO - 5 Sentidos. Dos de los grupos españoles de chicos del momento unen sus cinco sentidos para lanzar un nuevo tema. Un tema que suena cien por cien DVICIO: estribillos in crescendo, letras de amor y ritmo constante de guitarra.







Marc Anthony, Will Smith y Bad Bunny - Está Rico. Parece que Will Smith ha mejorado su español mucho desde que se ve seguido con Nicky Jam y Marc Anthony. De hecho, se lo ve muy en su salsa cantando en nuestro idioma y ya parece que le gusta colaborar con artistas hispanos. ¿Los últimos? Nada más y nada menos que Marc Anthony y Bad Bunny. Una canción que une el sonido latino con el flow estadounidense de Will.



Sebastián Yatra y Beret - Vuelve. Hace un año Beret firmaba un contrato con Warner Music, ahora canta con uno de los artistas latinos del momento: Sebastián Yatra. El rapero y el intérprete de Traicionera se ponen tiernos en Vuelve.



Thalía y Gente de Zona - Lento. Si tenemos que elegir a una protagonista de estos últimos meses, sin lugar a dudas, elegimos a Thalía. La artista mexicana no solo ha cantado uno de los temas que la rompen, No Me Acuerdo, también ha creado un hit sin querer con su "¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me sienten?". Ahora, Thalía se une a Gente de Zona para lanzar un tema cien por cien latino que lo único que tiene de Lento es el título.







Andrés Calamaro - Verdades Afiladas. Andrés Calamaro vuelve con verdades Afiladas, un adelanto de su próximo disco: Cargar la suerte. El artista, que lleva más de veinte años encima de los escenario, apuesta por una melodía rock que cumplirá todas las expectativas de sus seguidores.



