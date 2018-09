COMPARTIDOS: 0

La presentadora y cantante brasileña de 55 años de edad, brindó una entrevista en la que dio detalles del abuso sexual que sufrió cuando era una niña.

En conversación con Clarín la artista tocó temas muy sensibles de su vida personal como la muerte de su mamá, su época en la televisión y el abuso sexual que padeció.

“Es difícil hasta hoy. No he hecho terapia. Siempre decía que el programa (de televisión) fue mi terapia. No lo hablé ni en mi familia. La cosa empezó muy temprano en mi vida. Una época en que no recuerdo ni la edad, pero sé que era muy pequeña”, empezó diciendo Xuxa.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-26-13-18-32-bomba-ornella-ferrara-y-marcelo-ortiz-se-van-al-canal-9

Según información de El Universal, la cantante relató que bloqueó todos los recuerdos de aquella época y no compartió nada con nadie, ni siquiera con sus más allegados, por vergüenza y temor.

“Me acuerdo de que era una beba, bien joven, durmiendo, desperté y le dije a mi mamá: ‘alguien ha hecho pis en mi boca’. Me cerré de una manera que no sé quién fue, ni la edad … pero sé que a los 13 años fue la última vez”, contó la artista al nombrado medio argentino.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-26-10-1-54-deseos-reprimidos-diccionario-de-psicoanalisis-significado-de-los-suenos-con-sexo

La brasileña catapultó a la fama entre los años 80's y 90's.

Si bien pasaron muchos años desde aquellos terribles abusos, la cantante brasileña Xuxa tomó la decisión de romper el silencio para, según explicó, buscar que todas aquellas personas que han sido víctimas de abusos sexuales o de este tipo de agresiones tomen el valor de encararlas y no de reprimir.

“Me acuerdo de que era una beba, bien joven, durmiendo, desperté y le dije a mi mamá: ‘alguien ha hecho pis en mi boca’ dijo Xuxa con un nudo en la garganta.

“No es una cosa fácil para tratar, para hablar, no es fácil revivir todo, pero veo que no estoy sola, hay mucha gente que ya pasó por esto o está pasando por esto”, contó Xuxa.