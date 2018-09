Natacha Jaitt dice que Fabián Gianola la acosó

COMPARTIDOS: 0

Las duras acusaciones de Natacha Jaitt a veces son verdaderas y muchas otras veces son completamente falsas. Lo que es seguro es que cada vez que la mediática habla, genera revuelo.

Esta vez, la modelo y conductora recordó un terrible hecho que, en caso de que se compruebe, le podría generar grandes dolores de cabeza y hasta problemas legales a Fabián Gianola.

En una entrevista con su hermano, Ulises Jaitt, en su programa radial, Natacha dijo: "En la productora GP me habían invitado del programa de Pablo Granados y Pachu Peña. Estaba Fabián, me estaba haciendo pis, voy al baño, y me dice: ‘Vení, quiero hablar con vos’. Se baja los pantalones, saca el peteco, me encerró en el baño y me puso la chota en la jeta. Lo empujé y lo corrí. No era consensuado".

Además, la morocha que hace unos días aseguró que le había dado consejos sexuales a Marcela Tauro escrachó a otros famosos.