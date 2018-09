COMPARTIDOS: 0

En Mendoza hay ferias dedicadas a los libros, al rock, al indie, a la poesía, al vino, a casi todo. Pero faltaba un festival para homenajear a la canción, por eso, un grupo de artistas mendocinos se pusieron las pilas y, apoyados por la Secretaría de Cultura terminaron de darle forma al Festival Confluencias que arrancará este viernes y que tendrá un total de siete jornadas en distintas partes de la provincia.

De esta forma, cantautores locales, nacionales e internacionales, entre los que se destaca el colombiano Pala, cantarán en vivo y ofrecerán talleres de formación e integración.

En una entrevista con El Ciudadano, Facundo Jofré, organizador y participante contó detalles del evento que se realizará por primera vez este año y que aspira a tener otras ediciones

–¿Cuáles son los objetivos y expectativas que tienen con el Festival Confluencias?

–La idea que propusimos los cantautores a Cultura fue la de tener un festival con fechas anuales, en una determinada época del año. Queremos que esto pueda ser un espacio de encuentro de compositores y cantautores. Después también nos gustaría incorporar otras expresiones.

–Pero la idea es mantener a la canción como excusa para la realización del festival, ¿no?

–Sí, pero como la canción está atravesada por otras expresiones, se pueden agregar cosas visuales o poéticas. Entonces, podemos relacionar el festival con otras ramas del arte, pero siempre vamos a priorizar la canción como hecho artístico

–Con respecto a los géneros, ¿hay alguna restricción o es un festival libre?

–En un principio, no estamos encasillados en ningún género. De hecho, hay cantautores más bien folclóricos, otros que hacen reggae, otros que no tienen ningún género definido, así que no está cerrado. La idea es mostrar la interrelación entre letra y música. De ahí en más, cualquier sonoridad está bien, de hecho, hay cantores que van a tocar piano, otros guitarra eléctrica o acústica. Entonces aparecen distintos lenguajes.

–Entre las fechas del Festival Confluencias, hay una en el penal de Boulogne Sur Mer, ¿cómo será esa jornada?

–La verdad que es algo que nos propusieron desde Cultura y para mí está buenísimo. Es algo que no estaba planeado y es una experiencia nueva. Por ahora vamos a llevar concierto nada más, sin talleres, porque los tiempos son acotados. Pero sí hemos quedado en contacto con la idea de seguir llevando actividades a la cárcel.

–¿El plan es hacer un festival con artistas de distintas partes de Latinoamérica?

– ¡Exactamente! La idea es que sea un encuentro que nuclee a artistas de nuestra provincia y sumar en la grilla a artistas latinoamericanos y del resto de argentina, todos combinados en un mismo escenario, con el mismo tiempo, a modo de concierto y sin un cantante principal, porque la protagonista es la canción.

–¿Cómo lograron traer en su primera edición a un cantautor de la talla de Carlos Palacios (Pala)?

–En realidad, todos los músicos que vienen llegan en condiciones más de encuentro. Ninguno viene a lucrar, vienen a compartir y a generar un espacio nuevo.

Cronograma del lanzamiento del Festival Confluencias

En la Mediateca Manuel Belgrano (en Tomba al 54, de Godoy Cruz)

Seminario desde las 18 (entrada sugerida $100)

Shows desde las 21

Sebastián Garay (Mendoza)

Paula Néder (Mendoza)

Camila Millán (Mendoza)

Gonzalo del Peral (Mendoza)

Pala Palacios (Colombia)