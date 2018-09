COMPARTIDOS: 0

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó a Boca por 1 a 0 y sorprendió, en el Mario Alberto Kempes, por el partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina.

El primer tiempo comenzó un poco más a favor del equipo Xeneize que intentó en reiteradas ocasiones abrir el marcador tanto de jugadas como con remates de media distancia, que contuvo bien el arquero del Lobo, Alexis Arias. Los dirigidos por Troglio, si bien visitaron menos el área de Rossi, también buscaron el arco rival pero siendo menos eficiente y efectivos a la hora de lastimar.

La mala noticia para Boca fue que a los 12 minutos de la primera etapa, Darío Benedetto sufrió un tirón en su pierna y debió ser reemplazado por Carlos Tévez.

En el complemento llegó la alegría para los de Troglio cuando, a través de Juan Carlos Hurtado, adelantó al Lobo luego de una pelota que el moreno empujó al arco de Rossi tras un centro por la banda izquierda.

Durante todo el segundo tiempo Gimnasia supo aguantar y llevar el empate y el marcador en cero ante un Boca que no jugó bien, no tuvo ideas claras y Guillermo Barros Schelotto, desde el banco de los suplentes, no eligió correctamente las variantes para poder cambiar las cosas y el rumbo del partido.

Con este resultado el Lobo platense se medirá por cuartos de final frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.