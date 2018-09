COMPARTIDOS: 0

Diputados mendocinos dieron media sanción a la Ley de Paridad de Género.

Ayer, la Cámara Baja aprobó el ingreso de atributos inclusivos a la Ley Electoral y la Ley de las PASO por unanimidad, pero lo cierto es que muy poca gente sabe de qué se trata.

¿En qué consiste la Paridad de Género?

Si los senadores aprueban la modificación (todo indicaría que si), para las próximas elecciones legislativas, las listas deberán estar integradas en un 50% por mujeres.

De esta forma, Mendoza se podría convertir en la primera provincia con la misma cantidad de diputados y senadores bajo fuerza de ley.

Sin embargo, el concepto general de "Paridad de Género" no está relacionado exclusivamente a cuestiones parlamentarias. Desde la página el portal oficial del estado argentino Argentina.gob.ar aseguran que las iniciativas IPG también abarcan temas como incentivar la participación de mujeres en la economía, la reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres y la promoción del cupo femenino en puestos de liderazgo.

Este último punto, sería el que en las próximas semanas podría subsanarse en función de alcanzar un estado más igualitario en relación a los derechos civiles de las personas.

La Iniciativa de Paridad de Género nuestro país forma parte de un cúmulo de propuestas por países latinoamericanos a raíz de una alianza motorizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Foro Económico Mundial (FEM) que en el 2013 abrieron dichos espacios de discusión con el fin de achicar las diferencias de género en el plano económico.

En Argentina y casi todos los países del mundo, las mujeres cobran menos que los hombre por hacer el mismo trabajo.

El antecedente más cercano data del año 2016, cuando Chile se acordaron reglamentaciones concretas para incrementar la participación femenina en los ámbitos públicos laborales..

Repercusiones sobre la Paridad de Género en Mendoza

Apenas se conoció la aprobación, los legisladores de todos los bloques que votaron en favor de la iniciativa, hablaron con la prensa y dieron su opinión respecto a la modificación de la ley Electoral

“El crecimiento de la mujer que en todos los espacios está pidiendo más espacios y como somos el 51% y hoy nos sentimos subrepresentadas, pese a que en la Legislatura somos el 34% y en el bloque radical por primera vez en la historia somos más mujeres que hombres”, comentó la autora del proyecto, la diputada María José Sanz.

“En realidad lo que existen son barreras culturales que aún no permiten la igualdad de oportunidades a la mujer y lo que tiene de importante es que la mujer no tiene la misma visión que el hombre y la sociedad está compuesta por la mitad de mujeres y ojalá con el tiempo estas leyes no hagan falta porque se da de manera natural la igualdad”, señaló el diputado demócrata Marcos Niven.

“Es una ley posible, no va en gobernador y vice, no aceptaron ese cambio. Hemos salido a la calle a defender nuestros derechos, entre ellos en participar en actividad es políticas”, confimó la diputada del PJ Silvia Stocco.

“No nos quedaremos quietas y seguiremos avanzando en legislación, en políticas de largo plazo e insistiendo mucho para que se erradiquen prácticas que son parte del pasado. Celebro este momento”, escribió en Twitter la vicegobernadora Laura Montero.