La declaración de amor más internacional que hayas visto

Debora y Guido se conocieron en una clase de matemáticas, se enamoraron y hace 1 año que están juntos.

Ella decidió sorprender a su novio y demostrarle cuánto lo ama con una producción de nivel internacional que se hizo viral en las redes sociales.

La joven se propuso darle una sorpresa original a Guido quien la tiene locamente enamorada. Ella quería que su mensaje se difundiera en diferentes lugares del mundo y que llegara de vuelta a Lanús. "Fueron muchos días los que me llevó contactar y convencer a personas desconocidas para que escribieran un cartel que dijera: "Guido, Débora te quiere tanto que llegó hasta (España, Francia, Australia, Perú, Italia)", cuenta Débora a medios de comunicación nacionales.

Gido no se esperaba esta gran sorpresa porque ya se habían regalado algunas cosas por el aniversario, pero Débora tenía su gran as bajo la manga y con lo que le demostraría que es la persona más importante en su mundo. "Me enamoré en una clase particular de matemáticas, le pedí a la profesora el nombre y colegio y lo empecé a seguir en Twitter. Nunca me animé a hablarle y un día él me contactó. Empezamos a salir hace unos meses y yo lo amo mucho, y quería demostrárselo".

Mirá las fotos en diferentes lugares del mundo y el video final que se dio a conocer en las redes ↓