Acuario

Tus seres queridos están demandándote atención, dales su lugar. En lo laboral pasas por una fase delicada, no te relajes.

Piscis

Tendrás algunos pequeños contratiempos pero no te preocupes de más, son sólo eso, contratiempos. Seguí con tu buen humor a pesar de que las circunstancias no acompañan, todo será más fácil.

Aries

Es un excelente día para invertir. Prestá mucha atención a las finanzas u asuntos económicos. Todo se aclara en el panorama relacionado con el dinero y tus cuentas personales.

Tauro

Todo lo relacionado al manejo de sistemas o nuevas tecnologías ¡te saldrá de diez ¡ Es un día para aprender, no rechaces las ofertas que te puedan hacer Tauro, vas a encontrar caminos muy ventajosos.

Géminis

Un amigo/a que no veías hace mucho tiempo va a aparecer en la jornada y te traerá buenas noticias. Geminianos, ojo con la dieta, traten de tener un día frugal, se vienen sensaciones intensas y hay que estar livianos de cuerpo.

Cáncer

Hoy será un día en el que te enfocarás en vos mismo Cáncer. Llega la soledad tan buscada por ti y en todas las esferas: trabajo, amigos y familia. Dale rienda suelta a tus impulsos más personales.

Leo

Un día laboral muy complicado. Tu faceta profesional no te dará alegrías y sí aburrimiento. Vas a buscar refugio en casa, con amigos y familia.

Virgo

Tu salud se encuentra en auge, hoy podrás volver a practicar esa actividad que hace tiempo no hacías. Retomas tu vida normal y le das cabida al deporte.

Libra

Tomaste una fuerte decisión en tu vida personal y no te importa lo que digan los demás, en las apariencias, porque en el fondo estás preocupado/a. Revisá ese “cablecito” de tu interior para que no te genere cortocircuitos.

Escorpio

Vas a dejar todo para el último momento y no eso te va a traer consecuencias en tu salud. Hacé las cosas en la medida que puedas hacerlas, no las patees más para adelante Escorpio.

Sagitario

Podrías padecer un dolor físico al final de la jornada. Prestá atención a tu salud y ojo con tomar frío, no te fíes del comienzo de la primavera, aún las bajas temperaturas pueden sorprenderte.

Capricornio

Jornada de desentendimiento con el prójimo Capricornio, hoy no podrás explicarte con claridad y tus semejantes no podrán entenderte como a vos te gustaría. No es un buen día para vender nada, consérvalo.