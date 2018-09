Beatriz Chacón ratificó su acusación contra Mariano Luque

COMPARTIDOS: 0

Avanza el juicio contra Mariano Luque por la desaparición de la joven lavallina Johana Chacón. En la segunda jornada, Beatriz la mamá de la víctima confirmó las acusaciones contra el único detenido.

De esta manera desmintió los audios que habían aparecido donde la mujer desmentía todo lo que había dicho contra Luque. Durante el martes, dijo que todos esos testimonios tenían que ver con su miedo a Mariano Luque y su padre.

El abogado querellante en la causa, Fernando Peñaloza explicó que se presentó un dispositivo con una grabación de una conversación privada con Beatriz. "Para despejar dudas se presentó a declarar y dio explicación del porqué de ese audio. Se dio cuenta que Curallanca la estaba grabando y le dio temor".

“Entiendo que no tiene valor, la testigo ha venido a declarar bajo juramento, eso no tiene valor, no es verdad, es una conversación privada. Entonces, no tiene ninguna consecuencia que haya dicho otra cosa, lo importante es lo que diga en un Tribunal bajo juramento”.