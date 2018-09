COMPARTIDOS: 0

Natalie Pérez hace lo que le gusta, y encima lo hace bien. Es que a pesar de llevar más de dos décadas desenvolviéndose como actriz y de que su carrera está en el mejor momento luego del éxito de Las Estrellas, hace unos meses, ella también se lanzó como cantante.

Sin caer en sonidos banales y trillados, Natalie Pérez grabó temas como Lluvia, Algo tiene o Lo que perdimos, que, al ritmo de un interesante pop latino y baladas, llegaron rápidamente a los oídos de los jóvenes.

En una entrevista con Así estamos por Estudio 91.7 la polifacética artista habló sobre su gran momento actoral y musical. "Siento que las dos cosas en algún momento pueden ser incompatibles, pero bueno, trataré siempre de hacer lo que me gusta y lo que me haga feliz. Quizás algún día diga: 'Bueno, ya nada de esto me hace feliz' y me dedique, no sé, a quedarme en mi casa, a criar hijos o a vender ropa", analizó.

"Hace 22 años que trabajo como actriz, es mucho tiempo. Un poco la búsqueda de cantar es porque sentí que la música me podía dar algo más libertad, más creatividad, algo más auténtico mío, porque con la actuación uno siempre está detrás de un personaje, diciendo cosas que escribió otra persona. En cambio, la música es algo muy propio y genuino, entonces me da una felicidad distinta", añadió.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-25-17-12-33-beethoven-llega-a-tecnopolis

Aunque como cantante las cosas van sobre ruedas, Natalie Pérez tampoco quiere descuidar su faceta actoral que ahora la pone como una de las protagonistas de El Host, el programa de Adrián Suar que se emite por Fox. "Estoy muy contenta con eso, ya terminé de grabar mi parte hace unas semanas y fue un lindo proyecto en el que mis participaciones fueron muy musicales y tengo 32 años, este nuevo rubro en el que quiero incursionar lo vengo meditando hace mucho tiempo. Pero también digo: 'Bueno, la vida se pasa y es una, soy joven pero se pasa'. Tenemos que hacer lo que nos haga feliz", opinó.

"Es un camino muy hermoso el de la música, ojalá pueda seguir caminándolo", expresó la artista que, en cuanto a sus próximos proyectos dijo: "Ahora empiezo a prepara un show en La Trastienda, además arranco a grabar una película. Igual siento que este año es bastante más relajado que el anterior con Las Estrellas".

Por otra parte, la actriz destacó que su nuevo proyecto artístico es "super personal, a pulmón y con amor" y recalcó "el disco que voy a sacar está buenísimo, yo estoy muy ansiosa por subirlo todo a algún lugar donde todos lo puedan escuchar, pero igual es nuevo el camino así que no se bien como hacerlo, lo vamos haciendo como lo vamos haciendo".

Finalmente, la cantante y actriz afirmó: "Tengo la juventud, tengo la buena salud, tengo el camino bien andado desde muy chica. Es el momento de trabajar para poder retirarme joven y poder irme a vivir al campo".

ESCUCHÁ LOS TEMAS DE NATALIE PÉREZ