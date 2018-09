COMPARTIDOS: 0

La modelo y presentadora española Tamara Gorro, esposa del jugador argentino Ezequiel Garay, sorprendió en las redes sociales cuando subió una foto a su cuenta de Instagram donde se la puede observar de espaldas y totalmente desnuda con un mensaje reivindicativo.

“MUJER EN LIBERTAD. Me desnudo porque quiero. Me desnudo porque no hago daño a nadie. Me desnudo porque no soy diferente. Me desnudo porque soy libre” posteó.

Lo particular de esto es que el defensor del Valencia comentó la foto de su mujer diciendo "no sabía que tenía ese tesoro en casa":

