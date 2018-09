Lionel Scaloni confirmará el viernes la lista de jugadores para jugar ante Irak y Brasil

El entrenador Lionel Scaloni dará a conocer el próximo viernes la lista de jugadores que serán citados para los amistosos frente a Irak y Brasil que se jugarán el 11 y 16 de octubre, respectivamente.

Así lo informó la cuenta oficial de la Selección Argentina, a través de la red social Twitter, donde indicó:

#SelecciónMayor La lista de convocados de @Argentina para los amistosos ante #Irak y @CBF_Futebol se dará a conocer este viernes. — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 26, 2018

Según trascendió, la nueva lista tendrá menos apellidos que la primera, dada por los encuentros frente a Guatemala y Colombia, en Estados Unidos.

Si bien se repetirán la mayoría de los convocados, como novedades puede aparecer las convocatorias por primera vez de Gonzalo Montiel, lateral derecho de River, y Juan Foyth, defensor central del Tottenham Hotspur.

Además, retornará Nicolás Otamendi luego de la decisión de Scaloni de no llevarlo a Estados Unidos, al tiempo que Lionel Messi seguirá fuera de la nómina.

#SelecciónMayor En octubre, @Argentina se enfrentará a Irak y Brasil en Arabia Saudita. A continuación, toda la información de la gira https://t.co/yxJCUjBmTv pic.twitter.com/FCj3olChhx — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 24, 2018

"Hablé con él y acordamos que no era el momento para su vuelta", explicó el entrenador el pasado lunes en declaraciones al canal Fox Sports en la previa de la gala de los premios "The Best".

El que está en duda es Gonzalo "Pity" Martínez, quien hizo una muy buena gira, pero que padece un desgarro de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Argentina jugará frente a Irak el jueves 11 de octubre en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd (14.45 hora argentina) mientras que se medirá ante Brasil en el estadio King Abdullah Sports City, el martes 16 de octubre a las 14.45 (hora argentina).