Perdió su diente y le escribió al Ratón Pérez

Todos, alguna vez de niños dejamos bajo nuestra almohada uno de nuestros dientes caídos, esperando ansiosos la llegada del famoso Ratón Pérez, salvo que te haya pasado lo que le pasó a Santino, un nene de seis años, que se le cayó uno de sus dientes por la rejilla del lavamanos y lamentablemente lo perdió.

Ante la desesperación de no poder recuperarlo, le escribió una carta al Ratón Pérez para contarle lo sucedido y hacerle un pedido especial.

"Querido Ratón Pérez: buenas noches, te comento, ayer se me cayó otro diente. Yo por querer limpiarlo se me resbaló y se me fue al drenaje. ¿Vos podrías buscarlo? Y si lo encontrás, ¿me dejarías algo de dinero'. Gracias", escribió Santino.

Con la esperanza intacta, y con la intención de que el ratón Pérez no se pierda, Santino decidió en su carta hacer un mapa de la casa y además sumó otro pedido especial: "Te dejo un mapa para que no te pierdas. Por fa no te metas en la pieza de mamá porque le tiene mucho miedo a los ratones".

La carta la publicó una grafóloga mexicana en su cuenta "Semiología y GrafoGarabatos", y rápidamente se hizo viral, por la destacada "inocencia de los niños".

En Mendoza, pasó algo similar: Mateo un nene de 8 años, decidió escribirle al famoso ratón para poder orientarlo y que llegue a destino con su tarea.

Verónica, su mamá, hizo públicas las cartas a través de redes sociales.