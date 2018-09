El emotivo video de Marshmello y Bastille para su sencillo “Happier”

Los cantantes lanzaron esta semana el video de “Happier”, sencillo que dieron a conocer hace poco más de un mes.

El video, dirigido por Mercedes Bryce Morgan, empieza cuando a una pequeña niña le regalan un golden retriever llamado Mello. El tiempo pasa y eventualmente llega ese momento en el que la mala salud de una mascota implica una eutanasia forzosa. Al final del material vemos cómo Miranda crece y tiene una hija, a quien también le obsequia un cachorro por su cumpleaños, demostrando lo importante que es tener a un mejor amigo perruno en tu vida.

La historia del video está basada en la pérdida de la mascota de Marshmello: “Cuando Bastille me envió ‘Happier’ por primera vez, me quedé atónito. La cantidad de emoción que podías sentir en la letra es una locura. Mientras escuchaba la canción, cada vez me recordaba más cosas por las que había pasado en la vida: relaciones tóxicas, el dejar ir cosas que no quería y situaciones en las que la felicidad tenía un precio”, explicó el productor en redes sociales.

“Recientemente perdí a mi perro, lo que fue muy difícil. Quería que el video acogiera el dolor que sentimos al perder a alguien cercano y el ciclo de la vida […]. Espero que esta canción y el video puedan dar cierre en cualquier situación en la que estén y nos haga más felices (happier) a todos”, concluyó el DJ.

Mirá el video ↓