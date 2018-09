Quién es Guido Sandleris, el reemplazante de Caputo en el Central

COMPARTIDOS: 0

El futuro presidente del BCRA será Guido Sandleris, de la Universidad Guido Di Tella y segundo hombre de Nicolás Dujovne en el Ministerio de Hacienda.

Es enemigo de las tasas de interés elevadas por mucho tiempo, como la actual del 40% que fijó el Banco Central, porque –asegura- "afectan negativamente el crecimiento".

Sandleris recibió su Doctorado en Economía en la Universidad de Columbia en 2005 y fue profesor en la Universidad de Johns Hopkins, además de docente visitante en la Escuela de Economía de Londres.

Además, se desempeñó como investigador visitante en la Reserva Federal de Minneapolis, Banco Central de Chile, PUC-Rio de Janeiro, Universidad de Los Andes, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Se desempeñó desde finales de 2015 y hasta mediados de 2016 como secretario de Finanzas de la provincia de Buenos Aires. En diciembre de ese mismo año lo convocó Dujovne para que ocupe el rol de jefe de asesores del ministerio de Hacienda.

Sus trabajos han sido publicados en el Journal of International Economics, Journal of Money, Credit and Banking y Oxford University Press, entre otros. También ha recibido becas y subsidios de investigación de la Comisión Fulbright, el Banco Central de la República Argentina, el Banco Mundial, la Universidad de Columbia y LACEA.

Sandleris ha realizado trabajos de consultoría e investigación para el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, JP Morgan, Goldman Sachs, Credit Suisse, Telefónica de México, la Procuración General del Tesoro, MBA-Lazard Investment Bank, Columbus Merchant Bank, el Ministerio de Economía de Argentina, el Ministerio de Economía de Uruguay y el gobierno de El Salvador.