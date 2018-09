COMPARTIDOS: 0

Una falsa cadena que circula por la web se ha cobrado miles y miles víctimas que por la ignorancia en torno al rostro de quienes aparecen en la foto, han compartido la información que resulta ser totalmente fake o trucha.

Resulta ser que en la imagen aparece un jovencito y una mujer bastante mayor que él, que sonríen para la cámara, ambos vestidos de gala y levantan un premio.

"Madre e hijo, científicos mexicanos, ganan premio por sus estudios contra el cáncer. Pero como no es una nota amarillista pocos la compartirán", dice la frase que acompaña a la imagen y que muchas personas al leerla, la comparten ingenuamente pero muy probablemente con buenas intenciones.

Hay que dejar en claro las cosas y por eso vamos a explicar en esta nota de El Ciudadano quiénes son en realidad las dos personas que aparecen en la fotografía.

El muchacho que aparece sonriente y de corbata, es un joven español de 24 años de edad, que resulta ser un reconocido actor de la industria del porno mundial. Su nombre en el rubro XXX es Jordi El Niño Polla y ha filmado películas como Rocco's Intimate Castings 4, The Parodies 6 y 7, Nacho: Perverted, Ma mère préfère les jeunes o Fucking Amateurs 4: MILFs

Por otro lado, la morocha que está junto a él, también es una actriz porno muy reconocida en todo el mundo y de vasta carrera, cuyo seudónimo XXX es Kendra Lust. Es oriunda de EE.UU. y tiene 40 años de edad. Algunos de sus trabajos más destacados son I Want To Bang My Mother In Law, Kendra's Angels, Older Woman Younger Guys, Big Ass White Girls y Modern MILFs.

Resulta ser que ambos están vestidos de etiqueta, porque estaban recibiendo distinciones en la tercera entrega de los Premios Mexxxico llevada a cabo en el mes de Marzo 2018 y que premia a los protagonistas de lo mejor de la industria XXX en la ciudad de México.

No es la primera vez que algo así sucede con Jordi El Niño Polla en la web.

Lejos de lo bizarro y simpático que puede resultar la confusión, no hay que dejar de lado el punto de que muchas veces en esta era digital hay cadenas que circulan por las redes sociales o los servicios de mensajería de los celulares, como WhatsApp, que pueden engañar y/o generar falsas expectativas en sus receptores, dado que no chequean la información recibida.

Se vuelve entonces primordial, en estos tiempos, verificar la calidad de la información, la fuente de la que proviene y ante cualquier duda, buscar más data al respecto y no propagar el material en cuestión "por las dudas", ya que genera ruido digital y da la posibilidad de que más personas caigan en el engaño.