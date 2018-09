Conoce a Noah Centineo, el nuevo sex symbol juvenil

El protagonista de 'A todos los chicos de los que me enamoré' es el fenómeno viral del momento.

Noah nació el 9 de mayo de 1996 en Miami, Florida y fue criado en Boynton Beach. A los 16 años se mudó a Los Ángeles para convertirse en actor.

Comenzó su carrera en Disney, donde pasó por series como Austin y Ally, Shake It Up! o Jessie, así como por películas como El chico ideal.

Su fama se consolidó con To All the Boys I’ve Loved Before (“A todos los chicos de los que me enamoré”), uno de los títulos más vistos en Netflix.

La película está dirigida a un público adolescente, pero consumida por cualquiera con ganas de entretenerse un rato.

Mirá el tráiler ↓

Un mes después del estreno de la película A todos los chicos de los que me enamoré, Noah volvió a Netflix con otro romance adolescente llamado Sierra Burgess es una perdedora, una comedia que te seduce con cada una de sus escenas.

Mirá el tráiler ↓

Poco a poco, sus redes sociales se van llenando de más y más seguidoras, que quedan atrapadas en cada una de sus fotos donde una vez más se confirma ser el nuevo sex symbol juvenil y el mayor exponente de moda. Acá te mostramos algunas de sus fotos de su Instagram donde lo encontrás como @ncentineo ↓