Gimnasia quiere su primera victoria fuera de casa

Gimnasia buscará su primer victoria, en condición de visitante, a partir de las 15.30 cuando enfrente al Deportivo Morón por la cuarta fecha del torneo Nacional B.

El encuentro se jugará a puertas cerradas debido a que en la fecha anterior, entre el Gallo y Almagro, se generaron disturbios y por eso no habrá público para el encuentro. que será dirigido por Luis Álvarez.

El Mensana viene de derrotar por 2 a 1 a Chacarita en la pasada fecha mientras que su rival cayó ante Platense por 2 a 0.

Para este partido el entrenador del Lobo, José María Bianco, realizará una sola variante con respecto al once que logró el triunfo en el Víctor Antonio Legrotaglie. Emmanuel García ingresará por Marcos Rivadero (lesionado).

Tomás Marchiori; Lucas Fernández, Gabriel Fernández, Lucas Márquez, Leandro Aguirre; Gonzalo Bazán, Pablo Cortizo, García, Lucas Baldunciel; Patricio Cucchi y Mateo Acosta serán los elegidos para intentar traer los tres puntos a Mendoza. El banco de suplentes estará integrado por Rodrigo Lugo, Stéfano Brundo, Juan Bauza, Sergio Oga, Sergio López, Ignacio Morales y Sergio Velázquez.

El Deportivo Morón no ha tenido un arranque positivo en la categoría y aún no logra ganar ya que empató ante Central Códoba de Santiago del Estero y cayó ante Almagro y Platense. Los once elegidos por Walter Otta para recibir a Gimnasia serán: Julio Salvá; M. Paredes, Sebastián Martínez, Emiliano Mayola, Nicolás Martínez; Matías Nizzo, Junior Mendietta, Román Martínez, Cristian Lillo; Nicolás Ramírez, Facundo Pumpido