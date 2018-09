Daniel Osvaldo: "Guillermo es un cagón"

COMPARTIDOS: 0

El diario Marca de España publicó una nota extensa realizada al exjugador Xeneize y actual cantante, Daniel Osvaldo, y en un tramo de la misma criticó duramente a Guillermo Barros Schelloto sobre el episodio que fue protagonista cuando el DT lo encontró fumando en el vestuario en el año 2016 en el partido ante Nacional de Montevideo por Copa Libertadores.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-23-14-32-0-river-vencio-a-boca-en-el-superclasico

"Éramos 12 los que fumábamos en ese Boca y al que echaron fue a mí. Pero mejor que me estuviera fumando un cigarro en ese momento, porque si no le arranco la cabeza: me había sacado minuto y medio en el partido como si tuviera 14 años." lanzó el exjugador de Boca.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-9-23-13-6-0-la-lepra-derroto-a-platense-y-esta-en-lo-alto-de-la-tabla

Y para generar más polémica aún, Osvaldo fue crítico diciendo "Guillermo no tuvo respeto y fue un cagón".