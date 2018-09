Rosalía lanzará su nuevo álbum "El Mal Querer", el próximo 2 de Noviembre

Rosalía ha obtenido un total de 5 nominaciones en las categorías por su canción “Malamente”: Canción del año, Grabación del Año, Mejor Video Musical Versión Corta, Mejor Canción Alternativa, Mejor Fusión Interpretación Urbana, convirtiéndose en la artista femenina más nominada de la 19 edición de Latin Grammy.

Rosalía ya fue nominada en la pasada edición en la categoría de Mejor Nuevo Artista.

El lanzamiento global del nuevo álbum de ROSALÍA, “El Mal Querer” será el 2 de noviembre.

Con una nominación al Latin Grammy como Mejor nueva artista por su álbum debut “Los Ángeles, "Rosalía ha ido un paso más allá y ha desarrollado un sonido distintivo y único que mezcla las influencias del flamenco clásico de su herencia con sonidos urbanos modernos. El resultado es una nueva fusión de sonidos que, combinada con el estilo único de Rosalía y sus innovadores videoclips, ha llevado rápidamente a la compositora y vocalista de 24 años a convertirse en la voz artística principal de una nueva generación.

La explosión cultural de Rosalía fue el lanzamiento como avance de los “capítulos” (singles y vídeos) ‘Malamente”y "Pienso En Tu Mirá” que fueron elogiados por su “deslumbrante cinematografía’ y como “Mejores vídeos de 2018”. Al descubrir estos adelantos, incluso otros músicos como Pharrell Williams, Khalid, J Balvin, Juanes y Romeo Santos, entre muchos otros, se han lanzado a sus redes sociales para expresar su apoyo a Rosalía.

La extraordinaria calidad de su música también atrajo rápidamente la atención de Pedro Almodóvar, con que debutará como actriz trabajando junto a Penélope Cruz en la próxima película del famoso director, “Dolor y Gloria”. Ahora, con el lanzamiento el próximo 2 de noviembre de “El Mal Querer,” los fans podrán explorar los capítulos restantes de la historia que comenzó con “Malamente”y"Pienso En Tu Mirá”.

"El Mal Querer es mi forma de entender lo flamenco, aquí y ahora,” explica Rosalía.“En este proyecto he volcado dos años de mi vida, construyéndolo sin prisa. Me ha permitido crecer como músico, compositora y productora, y me siento muy agradecida por ello. Mi ilusión es compartir mi música con la gente, estas son canciones hechas para todo el mundo.”

Rosalía se encuentra actualmente en Estados Unidos, donde ya actuó en el famoso Hollywood Bowl de Los Angeles y en Miami como parte de las sesiones de los Latin Grammy junto a Juanes. Sus presentaciones especiales continuaron con una actuación exclusiva en la Fashion Week de Nueva York.

