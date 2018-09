La furia de un relator partidario de Boca: "Cobra penal, ladrón"

El relator partidario Daniel Mollo terminó al borde del infarto en el partido en que su amado Boca perdió con River en la Bombonera.

El golazo de Pity Martínez fue el primer indicio de la bronca de Mollo: "Más acaba de regalarle el gol a River. La falla defensiva de Boca es tremenda, grosero error".

En un momento, el Apache se perdió un gol frente al arco de Armani y el relator fue letal: "Se lo comió Tévez ¿cómo se come ese gol Tévez? No puedo creer, quedó abierto de gambas y en cuatro como le hacían la col... a Andrea".

Al momento de salir el defensor Jara, se sinceró: "Estaba jugando para el orto".

Pero todo explotó con una de las polémicas de la tarde, los supuestos penales no cobrados por el árbitro: "¡Penal! Cobrá el penal ladrón, otro penal que no cobra. Es un caradura Vigliano. Dos penales clarísimo que Vigliano no le da a Boca. Que reverendo caradura que es este tipo".