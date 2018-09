Los tres signos del zodiaco que comienzan la primavera "para atrás"

COMPARTIDOS: 0

ARIES

Las malas energías estarán muy cerca tuyo en este comienzo de primavera, es crucial que te mantengas fuerte y sepas contrarrestar los daños que recibas, no muestres debilidad Aries porque será peor. Durante esta semana, trata de no ser tan sensible como lo sos habitualmente y no le hagás caso a los rumores o chismes que te lleguen, si les das cabida te perturbarán por varios días.

Hacé un cambio en tu hogar, cambia el orden de los muebles para que la energía no se estanque. Trata de estar en contacto con el agua que te ayudará a que todo fluya. Cómo este fin de semana va a hacer calor, puede ser una buena oportunidad para que te bañes en un arroyo o río y ahí dejarás fluir la mala vibra que te va a circundar.

En cuanto a tu pareja, evita las discusiones por celos infundados. Recordá que lo más importante en el vínculo, lo que sostiene lo demás, es la CONFIANZA.

TAURO

Estuviste tan involucrado en tu trabajo que eso tiene repercusiones en el ámbito amoroso cercano, ya que afecta a tu pareja y familia. Recordá Tauro, no todo en la vida es trabajo y plata, ahora es momento de “trabajar” pero para ellos que son los que has dejado de lado. Invertí en momentos junto a tus seres queridos y dales mucho cariño porque lo necesitan de vos.

Con tu pareja es momento de hablar claro y de frente, dejar el Whatsapp un poco de lado y encarar las cosas de manera presencial. Es necesario despejar las dudas amorosas con hechos y no con palabras.

En el trabajo habrá movimientos intensos Tauro, quizás es el momento de buscar otro empleo, analizá bien si lo que te conviene es quedarte en ese lugar. Los reajustes y cambios, te van a afectar drásticamente.

Si estás soltera/o llegará un nuevo amor muy compatible con vos. Una luz había al final del túnel para este signo que la tiene muy difícil en estos momentos.

LIBRA

Las energías se encuentran muy revueltas y en este comienzo de primavera te sentirás bastante perdido Libra. Se asoman problemas familiares y de pareja. Lo mejor que podés hacer es quitarle drama los asuntos pero atenderlos, no ignorarlos porque será peor.

Alguien del pasado va a demandarte mucho y eso seguro te hará enojar pero trata de mantener la calma y dominar la situación. Ya sabemos que tu signo siente mucho pero aun así dominá tu ser interior haciendo foco en la racionalidad que te caracteriza y que te ha llevado al equilibrio tantas otras veces.

Para la familia seguirás siendo una pieza clave pero el ámbito en el que deberás motivarte un poco más y ponerte firme, será el trabajo. Poné mano dura porque si no te van a pasar por arriba y no valorarán tu verdadero talento.

Es una buena oportunidad para salir de viaje. Si podés hacerlo, hacelo.

No retengas, dejá que las cosas fluyan porque la primavera llegó muy inestable para vos Libra y no te conviene quedarte estático y enojarte, así no vas a llegar lejos.