Un grupo de choque impidió la proyección de la película de Agustina Macri

Uno de los estrenos esperados de estos días, en el ámbito cinematográfico, era el de "Soledad", la película que cuenta la vida de María Soledad Rosas, la militante anarquista que fuera detenida en Italia, acusada de terrorismo, y terminó en suicidio. El motivo que esgrimieron las violentas, señalando que Soledad era "una de ellas", es que lo hizo la hija de Macri.

Vale recordar que la película, que cuenta la misma historia que el libro "Amor y anarquía" de Martín Caparrós, también cuenta con la actuación de Vera Spinetta, la hija menor del gran músico Luis Alberto Spinetta.

Lo más insólito es escuchar los argumentos de las impresentables jóvenes que deciden qué se puede ver y qué no, más o menos lo que hacía el famoso censor Tato en la dictadura: "no queremos que vean la peli. ¿La hija de Macri estrena una película y vos te creías que no va a pasar nada? Si habla de nuestra compañera como se le canta el orto, encima la película la pagamos todos nosotres".

El video, tomado por uno de los espectadores, muestra el momento de la discusión entre los concurrentes y las militantes, que luego de los disturbios dentro de la sala -que incluyeron el lanzamiento de bombitas de olor- apedrearon las instalaciones provocando rotura de vidrios en un café.