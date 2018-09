VIDEO | Xuxa habló del romance con Tinelli: “Sí, me gustaba Marcelo"

COMPARTIDOS: 0

Xuxa, la conductora Brasileña arrojó recientemente sobre la mesa, información que muchos no tenían ni idea. Se trata de los detalles del supuesto romance que tuvo con Marcelo Tinelli.

Desde hace años el mito popular es que hubo un affaire, en la década de los 90´, entre los dos pero ninguno de los dos involucrados en la historia habló del tema, hasta ahora que Xuxa dio algunos detalles.

La brasileña explicó: “Nunca, nunca en mi vida yo lo besé. Nunca lo toqué. Una vez sí, él vino a verme a mi departamento que yo alquilaba. Entonces intentó darme un beso en el sillón y cuando se me vino encima se cayó una lámpara que hizo tanto ruido que tuvimos que parar. Nunca llegó ni al beso…Creo que se creó todo ese misterio porque yo estaba sin novio y él tenía una mujer detrás de la otra”.

Hay que recalcar que Xuxa negó cualquier información que tenga que ver con una relación romántica con Marcelo Tinelli pero, sin embargo, reconoció en la nota que si le gustaba Tinelli, “se sentía atraída” según términos de ella.

Según Xuxa, hasta hace algunos años se hablaba con Marcelo, estos son los detalles que contó sobre el tema: “Sí, me gustaba Marcelo, y tenía ganas. Por momentos más que otros y me parecía un hombre atractivo. Pero no pasó. Después, hace unos ocho años, hablábamos mucho por Skype, y entonces yo le dije: ‘Vení… ya que todo el mundo habla que estuvimos juntos, podríamos estar’. Y no vino. No estuvimos”, resumió la artista.