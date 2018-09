Mundial de Vóley: la Selección argentina derrotó a Polonia en un partidazo

COMPARTIDOS: 0

Este viernes en el arranque de la segunda ronda del Campeonato del Mundo Italia-Bulgaria, la Selección logró una victoria memorable sobre Polonia, que llegaba invicto, por 3-2 (16-25, 25-19, 25-23, 23-25, 16-14). Reponiéndose de dos fallos insólitos que casi entregaron el partido a los europeos, Argentina dio el batacazo y frenó a los campeones defensores propinándoles su primera caída en el torneo. En un gran partido a nivel colectivo, Cristian Poglajen fue el máximo anotador con 14 puntos. Este sábado a las 11hs, los dirigidos por Julio Velasco enfrentarán a Serbia con transmisión de la TV Pública.

¡HISTÓRICO! Argentina puso de rodillas al campeón del mundo y lo venció 3-2 por eso la locura de los jugadores y la bronca de Velasco.

Argentina comenzó con dificultades en recepción que complicaron a su vez su desempeño ofensivo (3-8). El ingreso de José Luis González promovió una recuperación de la Selección, pero nuevamente el bloqueo y contraataque polaco hicieron su parte para sostener la ventaja. Agresivo con Kurek y Kochanowski en la red, el conjunto europeo encaminó el set y lo cerró 25-16.

El juego se emparejó en la segunda etapa, con la Selección más precisa en la definición para lograr su primera ventaja en el 9-8. Polonia continuó presionando en saque y aprovechó sus chances de contra para revertir, pero una serie de errores europeos y el ingreso de López fueron las claves para el 17-14 argentino. En su ingreso, De Cecco distribuyó el juego y buscó a sus puntas para sostener al equipo en la delantera hacia el empate, 25-19.

El equipo de Velasco repitió la fórmula y continuó presionando desde el saque para incomodar a los polacos en el 8-4. Un golpe entre González y López obligó al punta a salir de la cancha, lo que interrumpió el buen ritmo nacional y emparejó el desarrollo. A pesar de eso, Poglajen apareció en el tramo siguiente para liderar al equipo al 19-16 y la Selección continuó aferrada a su defensa y contra para entrar a la zona de cierre. Si bien Polonia intentó y aprovechó algunas imprecisiones nacionales, Zanotti con una diagonal rotó para darle el 25-23 a Argentina.

Nuevamente Poglajen fue el motor nacional en el 8-6 del cuarto parcial, pero Nowakowski empató el juego en 11 con un gran bloqueo y todo siguió parejo en la continuidad. Solé y Crer se mantuvieron activos para darle una nueva ventaja a la Selección, que sin embargo falló dos pelotas consecutivas y todo quedó igualado en 20. El saque de Schulz fue una bisagra para Polonia, que dio vuelta el tablero y terminó por definirlo con mayor precisión, 25-23.

Zanotti aportó en la red para empujar a la Selección al 6-3 inicial en el tie break, pero Polonia apretó en saque y bloqueo hasta lograr el empate en 7. Conte contribuyó desde el banco con una gran tapa para el 10-9 nacional, pero el cierre se vio seriamente influido por decisiones arbitrales, que le dieron la chance de cierre a Polonia luego de dos fallos en contra de Argentina. Sin embargo, la Selección dio una muestra de coraje y en una remontada inolvidable, dio vuelta el tablero con Conte y lo cerró con Solé, 16-14.

Síntesis:

Argentina: Maximiliano Cavanna (-), Bruno Lima (1); Sebastián Solé (10), Agustín Loser (-); Facundo Conte (5), Cristian Poglajen (14). Líbero: Alexis González. Entrenador: Julio Velasco. Ingresaron: Ignacio Fernández (L), José Luis González (12), Luciano De Cecco, Lisandro Zanotti (9), Pablo Crer (9), Tomás López (6) y Martín Ramos (2).

Polonia: Fabian Drzyzga (-), Bartosz Kurek (8); Jakub Kochanowski (10), Piotr Nowakowski (5); Artur Szalpuk (19), Aleksander Sliwka (13). Líbero: Pawel Zatorski. Entrenador: Heynen Vital. Ingresaron: Damian Schulz (3), Grzegorz Lomacz, Mateusz Bieniek (4), Bartosz Kwolek (3) y Dawid Konarski (11).

CAMPEONATO DEL MUNDO ITALIA-BULGARIA

2° RONDA - CRONOGRAMA

Argentina vs Polonia 3-2 (16-25, 25-19, 25-23, 23-25, 16-14)

Sábado 22/9 - 11:00hs - Argentina vs Serbia

Domingo 23/9 - 11:00hs - Argentina vs Francia

Al finalizar esta instancia se unirán los puntajes de 1° y 2° ronda. Los líderes de cada grupo y los dos mejores segundos pasarán a la 3° ronda en dos grupos de 3. Luego, todos contra todos nuevamente para definir a los 2 mejores de cada zona, que jugarán semifinales.