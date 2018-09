Se suspendió la final del Torneo Vendimia

COMPARTIDOS: 0

La final del Torneo Vendimia que se disputaría el próximo 14 de octubre entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, en el estadio Malvinas Argentinas, fue suspendida y así lo oficializó hoy la Liga Mendocina de Fútbol en un comunicado, donde apuntó duramente contra el Ministerio de Seguridad quien habría calificado dicho partido de "altísimo riesgo".

Desde la entidad del fútbol mendocino emitieron el siguiente informe:

Más allá de este comunicado donde la Liga Mendocina acusó al Ministerio de Seguridad de "sembrar un manto de dudas", desde esa cartera el Subsecretario de Relaciones Institucionales, Néstor Majul, declaró en Canal 7 que "Ha sido una decisión de la Liga, nosotros no hemos tenido participación en la suspensión. Sabíamos de la probabilidad de que se suspenda el partido porque uno de los clubes no lo podía jugar al partido. No sé el motivo por el cual la Liga lo suspendió, nosotros teníamos el operativo preparado.

Lo cierto es que, pese a las versiones de ambos sectores, el partido que debían jugar el Tomba y la Lepra para definir el campeón del Torneo Vendimia no se llevará a cabo. Lo que también se suspendió, y se detalla en el comunicado de la Liga Mendocina es la realización de la Copa Vendimia 2019.