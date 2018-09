COMPARTIDOS: 0

Nuevas noticias relacionadas al los casos de abuso sexual de niños hipoacúsicos en el Instituto Antonio Próvolo.

La monja Kosaka Kumico atraviesa por estos momentos, horas decisivas respecto a su situación judicial acusada de ser cómplice de las vejaciones.

En el transcurso del día, la acusada podría quedar en libertad a raíz de un planteo que realizó la defensa utilizando varios recursos legales.

En consecuencia, en estos momentos la jueza Alejandra Alonso analiza la solicitud presentada por los abogados de la monja Kumiko.

Sin embargo, el fiscal a cargo Gustavo Stroppiana piensa diferente y sostiene que liberar a la acusada no sería una buena idea. “A lo largo de toda la investigación, los testigos se han referido sobre ella en el mismo sentido y señalan que tienen temor sobre esta persona. Entonces (con Kumiko presa), se animan a declarar, incluso la semana pasada hubo nuevas declaraciones teniendo en cuenta que está privada de libertad. Entonces, su libertad más allá del riesgo de fuga que infringe, también me preocupa el chico que no se anime a seguir declarando”.

En este punto, también es importante aclarar que la monja Kumiko está acusada de encubrir violaciones contra los chicos sordos que cursaban en el Instituto Provolo de Mendoza.



El caso llegó a las agencias internacionales y sobre la acusada, el periodista Martín Ahumada dijo luego de una entrevista que la mujer “Negó todo y en un momento dijo que ella estaba allí para hacer el bien”.

Por la misma causa todavía quedan doce imputados, de los cuales seis siguen privados de su libertad.

Si la jueza Alonso, los detenidos pasaran a ser 5: los sacerdotes Corradi y Corbacho, los empleados administrativos Bordón y Gómez; y la ex apoderada legal del Instituto Próvolo, Graciela Pascual.