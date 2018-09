La escuela Edison elegida por Microsoft para un programa internacional

El Colegio Tomás Alva Edison y su equipo han sido seleccionados por Microsoft para unirse a su nuevo Programa Microsoft Flagship Schools, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar nuevos lugares maravillosos para aprender, en un intento de transformar la educación desde la base.

“Estamos orgullosos de tener al colegio Tomás Alva Edison como uno de los dos únicos de América Latina en sumarse a este nuevo programa. Docentes y estudiantes están adoptando las tecnologías para que la enseñanza y el aprendizaje estén alineados a los desafíos del futuro. En este contexto, las tecnologías y su incorporación en el aula son un factor clave para generar más oportunidades entre los jóvenes”, explicó Luciano Braverman, director de Educación de Microsoft Latinoamérica

De acuerdo con Braverman, “Los desafíos de la educación superior y la incorporación en el mundo del trabajo son temas de un futuro están más cerca de lo que pensamos. A través del programa Flagship Schools, Microsoft trabaja globalmente para imaginar ambientes ricos en oportunidades en los que todos los estudiantes puedan estar mejor preparados para lo que vendrá”.

“Estamos muy felices de haber sido seleccionados y agradecidos a Microsoft por su constante apoyo. Quiero destacar que este es el resultado del trabajo de equipo con docentes comprometidos con el proyecto, que se preparan todos los días para poder dar lo mejor en este proceso de innovación educativa, y esta capacitación permanente y trabajo global también incluye compartir nuestras prácticas áulicas con otros colegas para enriquecer nuestra mirada”, sostiene Graciela Bertancud, presidenta de la Fundación Tomás Alva Edison.

Además del Colegio Edison (único de Argentina), participan del Programa la University of Central Florida (Florida, Estados Unidos), Asten College (Cairo, Egipto), St Catherine’s British School (Atenas, Grecia), Sri KDU International School (Klang, Malasia), Inner City North State Secondary College (Queensland, Australia), Bertha Park High School (Perth, Escocia), Monio High School (Tuusula, Finlandia), IB Campus, HdWM (Mannheim, Alemania), Chicureo Pioneers’ Academy (Colina, Región Metropolitana, Chile), Smart Learning School (Cairo, Egipto), Baocheng 39th District Nine-years School (Baoan District, Shenzhen, China), Whyalla Secondary School (Department for Education, Australia), NMS Graz – St. Leonhard (Graz, Austria), Ministry for Education and Employment (Malta), AQARAT (Dubai, Emiratos Arabes Unidos) y Renton Prep, Washington, Estados Unidos.

“Las escuelas que participan en el programa Flagship Schools, incluido el Colegio Tomás Alva Edison, tienen en común un marco de transformación integral para diseñar una escuela que se adhiere a los 12 Principios de las Escuelas Innovadoras. Nuestro mundo ha cambiado, las herramientas digitales transforman el modo en que los estudiantes aprenden y comparten y el futuro y los docentes están haciendo esfuerzos innovadores sorprendentes. Es hora de apoyar el cambio más holístico en los espacios de aprendizaje que lideran estas escuelas, que va más allá del del edificio e impacta la visión y la cultura. Felicitamos al Colegio Tomás Alva Edison por el trabajo que están haciendo y estamos orgullosos de acompañarlos en este camino”, finalizó Braverman de Microsoft.