José Vargas: “El año que viene no será bueno, pero no debería ser tan malo como este”

El presupuesto recién presentado y las perspectivas para el año que viene son temas candentes en la realidad argentina. José Vargas, economista de Evaluecon, es una fuente de consulta permanente, y en diálogo con Estudio 91.7, en diálogo con el programa Buen Día Ciudadano, analizó en primer término el proyecto enviado por Dujovne al Congreso: “Hay mucho sinceramiento, son números bastante negativos y son dados por el propio Gobierno. El propio Gobierno está anticipando que será un año bastante malo el 2019, lo que puede generar caída en el consumo privado, en el consumo público, caída en las inversiones".

Por otra parte, Vargas aseguró también que "es optimista en las exportaciones y el tipo de cambio a 40 para el año que viene, cuando hoy lo tenemos a 40. Hay dos o tres variables que generan dudas. Quizá no sea un año tan malo como este, pero malo desde lo económico”.

Otra de las consultas estuvo referida a los rumores sobre dolarización: “Uno tiene que analizar, primero y principal, que desde el punto de vista práctico Argentina siempre fue un país dolarizado. Las personas ahorran en dólares y muchos precios se manejan en dólares. Lo que se debate hoy es si desde el punto de vista del curso legal se puede hacer la dolarización. Lo que hay que generar es confianza en el peso argentino, para que la mayoría no piense en dólares".

Otra frase que ha vuelto a nuestro léxico es riesgo país, y al respecto señaló: “Que no haya confianza en el país indica que el riesgo país empiece a subir. Esta variable empieza a ser más grande, estamos por arriba de los 600 puntos básicos. El ideal tendría que estar cerca de los 100 puntos o menos. Peor tenemos un nivel de desconfianza grande interna y externamente. Por eso el Gobierno debe recurrir al fondo, además cometemos muchos errores y esto lo ve el mundo”.

Una de las novedades del día es que el Gobierno aplicará una banda de flotación para la moneda norteamericana, entonces explicó que “se refiere a que al dólar le pondrá un techo y un piso. Lo dejará que fluctúe, pero cuando llegue al techo intervendrá el Banco. El techo está más cerca de los 40 pesos, pero el tipo de cambio estaba atrasado en Argentina, creo que difícilmente vuelva a los 30 pesos creo que tiene más para subir que para bajar”. Además, aconsejó que "hoy el que tiene la pequeñísima capacidad de ahorro es buscar no ganarle a la inflación, porque probablemente termine perdiendo. Tiene que intentar mantener cierto poder compra con los ahorros, por eso buscan ir al dólar. El dólar es un refugio, no una salvación”.

Finalmente, se refirió a las expectativas sobre 2019: “El año que viene no será bueno para nada, pero en principio no debería ser tan malo como este. Es un año electoral donde siempre los gobiernos provinciales y nacionales tienden a generar cierto nivel de gasto para favorecer a muchos sectores para que no sientan el impacto negativo de algunas medidas”.