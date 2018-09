COMPARTIDOS: 0

La población joven especialmente, es la que más consume marihuana y otros derivados del cannabis.

Muchos creen que esta sustancia no deja efectos secundarios en la salud, o que es muy leve si la comparan con otras drogas duras. También existe la creencia popular de que al ser “natural” no hay de qué preocuparse. La ciencia ha demostrado todo lo contrario y en esta nota de El Ciudadano vamos a hablar de algunos de los problemas que puedan sufrir los consumidores, principalmente una alta posibilidad de tener un brote psicótico.

Estudios de expertos en la materia indican que hay vinculación entre los trastornos psicóticos y el cannabis. Luego de diferentes análisis, han llegado a la conclusión de que esta sustancia aumenta considerablemente el riesgo de que se produzca en el individuo este gran problema de índole mental. La posibilidad se dispara hasta en un 40% concluyeron los estudiosos en el tema.

Si bien la posibilidad es mucho menor que cuando se consumen otras sustancias, la marihuana puede producir este problema y muchos de sus amantes, no lo saben, no están preparados y el brote los puede tomar por sorpresa tanto a ellos como a alguien que tienen cerca y quizás con el cual compartían un cigarrillo de cannabis.

La sustancia produce en la persona síntomas como delirios persecutorios o alucinaciones auditivas. A pesar de que son temporales, pueden generar la posterior repetición de brotes psicóticos.

El consumo de marihuana aumenta en un 40% la posibilidad de trastorno psicótico pero atención, la cifra puede ser mucho mayor si el consumo de la sustancia es habitual o diaria.

Se considera que el cannabis no produce trastornos psicóticos por sí mismo, pero ayuda en gran medida a que este fenómeno se desarrolle, es decir, actúa como detonante.

La esquizofrenia y la marihuana

Para estos casos la ingesta de cannabis por cualquier vía aumenta el riesgo, de manera considerable, de que la enfermedad se exprese.

Investigaciones han reflejado que pacientes esquizofrénicos, consumidores de marihuana, tuvieron su primer episodio psicótico mucho antes de que lo que indica la media, hasta con una antelación de siete años.

Es importante decir que una persona que jamás tuvo un brote psicótico, tiene entonces muchas más chances de padecerlo si tuvo o tiene algún trastorno mental.

El consumo de marihuana en los adolescentes

Hay que tener en cuenta el momento de la vida de la persona que consume esta sustancia, ya que el factor del desarrollo del cuerpo también está intrínsecamente ligado a los efectos que puede producir, en el corto o largo plazo.

Si el consumo de cannabinoides, comienza en la adultez temprana o adolescencia, como en la mayoría de los casos, hay que saber que el organismo durante ese período se encuentra en formación y con cambios intensos, por lo que la reactividad del cuerpo, ya sea ante una recompensa o un castigo en los momentos vitales suele expresarse de manera más potente, por lo que el encéfalo está más vulnerable y podría quedar "tocado" para largo plazo. Cuestión que muchos jóvenes ignoran completamente.

Además el consumo de cannabis, no tiene sólo que ver con la alta posibilidad de producir un brote psicótico, sino de que si es consumido con regularidad en el nombrado periodo vital, va a dificultar el tratamiento, facilitar la recaída y la aparición de nuevos brotes en pacientes que ya fueron tratados.

¿Y entonces?

Hay que tener especial atención a los riesgos que produce el consumo de este tipo de sustancia y dejar de pensar que es algo inofensivo.

La marihuana tiene propiedades cancerígenas, puede generar síndrome amotivacional, está vinculada con problemas respiratorios, a las disfunciones sexuales y al gran riesgo de padecer brotes psicóticos.

