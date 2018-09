El 24 no abrirán sus puertas los comercios mendocinos

Como parte de la celebración del Día del Empleado de Comercio, se ha establecido que no se trabaje el lunes 24, y lo explicó el titular del gremio, Fernando Ligorria, en diálogo con el programa Buen Día Ciudadano, de Estudio 91.7: “El día del empleado de comercio es el 26 de septiembre indicado por la ley. Ese día ha sido, de común acuerdo con la Subsecretaría de Trabajo, trasladado como día de descanso al lunes 24. Vamos a hacer la misma medida de todos los años de controlar el cumplimiento de este acuerdo que ha sido homologado. Para comerciantes que tengan abiertas sus puertas y tengan a trabajadores les labraremos infracciones. Hay muchos negocios que son atendidos por sus propios dueños y tienen la potestad de hacerlo”.

Asimismo indicó que en el caso del paro convocado para el 25, quien no pueda asistir a sus puestos de trabajo no puede haber descuentos: “Es cuestión de fuerza mayor, su empleador no pude descontarle días ni sancionarlo. Porque la voluntad del trabajador es la de asistir, pero al tener inconvenientes de no poder llegar no es culpa del trabajador”.

En otro tramo del diálogo con Rebeca Miranda y Gustavo Spitaleri, se expresó sobre situación económica: “Es preocupante, todos conocemos el panorama que tenemos por estas políticas económicas del Gobierno que no hacen que haya reactivación de consumo. Son meses recesivos, donde ellos hacen aplicaciones de tarifas muy altas y los empleadores tienen que mantener las fuentes de trabajo. Nosotros sostenemos que tenemos la esperanza de que esto se acomode y de alguna manera gire la rueda y activar el consumo. si bien por un lado la preocupación es la pérdida de fuentes laborales, tampoco tenemos creación de nuevos puestos".