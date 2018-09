COMPARTIDOS: 0

El gremio de los trabajadores bancarios de la República Argentina anunció que se sumarán al paro general del martes 25 de septiembre. De esta manera, es otro sector que junto con los choferes de micros de Mendoza no prestarán sus servicios durante esa jornada

Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria en Mendoza, anticipó que “el día 25 va a ser nula la actividad”. Aunque llevó tranquilidad al asegurar que “los cajeros van a tener saldo”.

“Las que no tienen saldo son las cuentas de los trabajadores, que lamentablemente a esta altura les están sobrando siete días al mes en relación a sus ingresos. Así que las recargas van a ser naturales. Lo que no va a tener demanda, y con relación al pago de jubilados, esperemos que la ANSES reprograme a los beneficiarios que tienen fecha de pago para el 25, para el día anterior, de tal manera de no perjudicar a los compañeros jubilados”.

Transporte público:

El titular del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (Sipemom), Rodolfo Calcagni, informó que los choferes de micros adhieren a la medida de fuerza convocada por la CGT para el próximo martes.

Calcagni se refirió a la medida indicando que está involucrado el transporte urbano, de media distancia y larga distancia nacional y provincial. “Larga distancia nacional ya ha adherido con la UTA a nivel nacional y nosotros en la provincia también”, explicó el titular.

También dijo que el motivo de la medida “es por el tema económico, la inflación, las tarifas... Para adherir sobran motivos”. En cuanto al 20% de frecuencias que se deben cumplir, el gremialista comentó que “eso lo tienen que hacer el Gobierno y los empresarios y no tiene nada que ver el sindicato”.