Emmanuel Horvilleur: el rostro de la primavera en Mendoza

Desde 1992 que Emmanuel Horvilleur viene a Mendoza con importante frecuencia. Generalmente acompañado de Dante Spinetta con Illya Kuryaki and the Valderramas. Pero también como músico solista, con un estilo mucho más electrónico y pop.

De todos modos, en una entrevista con Así estamos por Estudio 91.7, el cantante reveló: “Cuando empecé a ir a Mendoza, había bandas, pero no eran bandas que me generaran lo que me generan las de ahora: una empatía musical y una conexión”.

Evidentemente, desde los sonidos, Horvilleur comparte muchísimas cosas con las agrupaciones que están surgiendo en nuestras tierras desde hace un tiempo. Por eso, no es casualidad que el músico porteño de 43 años sea el elegido para cerrar el festival que, con entrada libre y gratuita, se desarrollará desde las 13 en el espacio cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz de Guaymallén). “Me encanta compartir música y esto me agarra en una etapa en la que estoy bien abierto a verme influenciado por otros músicos, entonces me gusta la juntada y la cosa de ver que puede pasar cuando un músico se junta con otro”, opinó.

“He visto la evolución de todo lo que ha pasado en Mendoza y no es algo menor que todo este sonido esté saliendo de ahí. Es algo que hay que destacar y aplaudir”, añadió.

En cuanto al recital que interpretará en el Le Parc a partir de las 21.30, Emmanuel Horvilleur admitió: “No tengo la playlist preparada. Ahora tengo un viaje en micro para definirlo y para adaptarnos a la cantidad de tiempo que tengamos para tocar. Porque suele pasar eso, cuando uno toca en un festival, tiene que hacer un set más corto. Es eso, adaptar el tiempo, dejarme llevar y disfrutar”.

¿Cómo sigue illya kuriaki?

Illya Kuriaki and The Valderramas es una especia de máquina, que no para de sacar éxitos, por lo tanto, Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur se pueden tomar días, meses e incluso años para alimentar sus proyectos solistas y, cuando lo deseen volver a armar el dúo.

Con respecto al presente del proyecto, el cantante dijo que está “congelado como Han Solo”. “Por lo pronto tengo este 2018 y parte del 2019 dedicado a mi carrera solista, a tocar y a sacar este disco que estoy haciendo lentamente, cocinado a fuego lento. Después veremos, hay también un proyecto de hacer un documental, pero por mientras cada uno está en la suya y son esas etapas que no se sabe muy bien cuanto duran”, concluyó.

Cronograma del festival de la primavera en el Le Parc

A las 13: previa junto a dj´s

A las 14: Trébol kawasaki

A las 14.45: Té con King Kong

A las 15.20: Spaghetti Western

A las 16: Gauchito Club

A las 16.40: Mímesis

A las 17.20: A tu luz

A las 18: Los objetos inanimados

A las 18.40: Huge the cara

A las 19.20: Pasado Verde

A las 20: Mi amigo invencible

A las 21.30: Emmanuel Horvilleur

